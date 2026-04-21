Неповага до України: Зеленський різко дорікнув Віткоффу і Кушнеру

Стів Віткофф та Джаред Кушнер жодного разу не приїздили до Києва, але залюбки пішли на екскурсію по Москві.

Український президент Володимир Зеленський різко висловився про посланців президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера. Глава держави назвав дії американської делегації, яка неодноразово приїздила до Москви на переговори, але не здійснила жодного візиту до столиці України, неповагою. Тож президент України запропонував представникам Дональда Трампа зустрітися на нейтральній території, якщо їх лякає складна логістика візиту до нашої країни. Про цей інцидент пише The Independent.

ЗМІ нагадує, що близький соратник Трампа Стів Віткофф, а також його зять Джаред Кушнер вже кілька разів приїздили до столиці Росії. Зокрема їх остання зустріч із Володимиром Путіним пройшла у січні. Автори публікації повідомляють, що під час візиту у грудні вони говорили з російським диктатором близько чотирьох годин. Також в американської делегації знайшовся час для прогулянки Красною площею біля мавзолею Леніна до стін Кремля.

Відповідаючи за переговорний процес щодо завершення війни в Україні, Стів Віткофф та Джаред Кушнер так і не знайшли часу і можливості приїхати до Києва, обмежившись лише зустріччю офіційної делегації з України в Маямі.

Своєю чергою український президент Володимир Зеленський назвав таку поведінку неприпустимою, що свідчить про неповагу.

"Неповажно приїжджати до Москви, а не до Києва, це просто неповажно. Я розумію, що у нас складна логістика… Якщо вони не хочуть, ми можемо зустрітися в інших країнах", – сказав Зеленський.

Крім того, президент України зазначив, що не варто робити з їх приїзду чи його відсутністю велику сенсацію. За його словами, у Києві підтримують з Віткоффом та Кушнером постійний телефонний зв’язок. Саме тоді дипломати зі США висловлюють бажання продовжувати комунікацію та рухатися в переговорному процесі.

Нагадаємо, що Зеленський пояснив, як реально зупинити війну та чи варто ЗСУ вийти з Донбасу. За його словами, найреалістичніший спосіб зупинити війну — закріпити позиції на нинішній лінії фронту та перейти до дипломатичних переговорів. А вихід України з Донецької та Луганської областей — це стратегічний програш українських збройних сил.

Також 20 квітня Зеленський заявив. що відсутність міжнародних партнерів на лінії зіткнення в Україні залишає відкритим питання стримування російської агресії.