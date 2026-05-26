Скандал с мечетью Аль-Акса: Трамп хочет разорвать столетний договор с Иорданией

Источники сообщили, что США и Израиль "активно работают" над тем, чтобы лишить Иорданию исторического права на управление комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Чиновники заявили, что администрация Трампа хотела бы, чтобы мечеть Аль-Акса лишилась своей "мусульманской идентичности", а это место превратилось в знаковый туристический объект, объединяющий представителей всех трех авраамических религий.

Изданиее Middle East Eye со ссылкой на многочисленные источники сообщает, что, согласно плану, продвигаемому зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером и послом США в Израиле Майком Хакаби, власть Иордании над этим местом прекратится, и новый орган, созданный израильским правительством, объявит мечеть Аль-Акса "межконфессиональным центром".

Беспорядки в мечети Аль-Акса происходят постоянно

Мечеть Аль-Акса, самое чувствительное к опасности место в Иерусалиме, часто становится очагом напряженности, а разногласия по поводу доступа к ней и управления ею приводят к беспорядкам.

Инсайдеры рассказали, что США и Израиль "активно работают" над тем, чтобы лишить Иорданию исторического права на управление комплексом мечети Аль-Акса в Иерусалиме, тогда полномочия поддерживаемого Иорданией исламского вакфа резко прекратятся после 102 лет функционирования.

По словам официальных лиц, все из которых попросили сохранить анонимность, чтобы обсудить деликатные вопросы, "новое соглашение" предоставит евреям "равный доступ" к мечети и официально разрешит проведение массовых еврейских молитв.

Израиль также будет иметь значительное влияние на назначение имамов, проповедников и высокопоставленных должностных лиц мечетей, а также будет участвовать в утверждении содержания пятничных проповедей.

Западный чиновник и источник, проинформированный иорданским правительством, сообщили MEE, что, согласно ознакомленному с ними предложению, арабским странам может быть предоставлен "ротационный" контроль над комплексом мечети Аль-Акса.

Они заявили, что Бахрейн, Египет, Марокко и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) были проинформированы о предложении США.

Саудовская Аравия, имеющая с Иорданией глубокую историю и прочный союз, была против этого предложения.

"Хашимитское опекунство является краеугольным камнем стабильности в регионе, и его подрыв равносилен подрыву самих принципов мира", — заявил Мустафа Абу Суэй, из совет Вакфа, который занимался мечетью Аль-Акса.

Источники сообщили, что Израиль впервые выдвинул эту идею перед администрацией Трампа почти десять лет назад, но вскоре после того, как Хакаби занял пост посла США в прошлом году, он "неоднократно" призывал Вашингтон реализовать этот план. А "американцы были возмущены тем, что иорданцы ссылаются на свое опекунство и высказывают жалобы на действия Израиля в Аль-Аксе".

Все источники, с которыми беседовало издание MEE, заявили, что новое предложение оставляет судьбу христианских святынь Иерусалима неизвестной.

Хашимитская монархия также является хранителем Храма Гроба Господня и Храма Вознесения. Кроме того, Иордания обладает фактическим правом вето на назначение греческого православного патриарха Иерусалима.

Представитель иорданского правительства подчеркнул, что позиция Аммана в отношении Иерусалима и его святых мест "остается твердой", и заявил, что хашимитское попечительство признано на международном уровне в соответствии с договорами и соглашениями, включая статью 9 иорданско-израильского мирного договора 1994 года, который был заключен после договора 1924 года.

Мечеть Аль-Акса в Иерусалиме — что известно

Соборная мечеть Аль-Акса расположена на Храмовой горе Иерусалима. Является третьей святыней ислама после мечети аль-Харам в Мекке и Мечети Пророка в Медине. В мечети одновременно могут молиться до 5000 верующих. Это большой храмовый комплекс, но золотой купол, который виден на Храмовой горе – это Купол Скалы. Купол мечети Свинцовый, именно он венчает молитвенный зал.

Свинцовый купол мечети Аль-Акса в Иерусалиме Фото: Al Arabiya

Для евреев это место известно как Храмовая гора, где, по мнению многих, когда-то стояли два древних еврейских храма: храм, построенный царем Соломоном (Сулейманом на арабском языке), который был разрушен вавилонянами, и второй храм, разрушенный римлянами.

Для Иордании право опеки над мечетью Аль-Акса и всем комплексом в целом имеет первостепенное значение для легитимности самой хашимитской монархии.

Правящая в Иордании семья ведет свою историю от 1924 года, когда Палестина находилась под британским мандатом. После победы над Османской империей в Первой мировой войне Великобритания и Франция разделили между собой значительную часть Леванта, что привело к формальному краху исламского халифата в 1924 году.

Хашимиты получили опеку над Иерусалимом после того, как потеряли контроль над двумя священнейшими городами ислама, Меккой и Мединой, в пользу семьи Аль-Сауд.

В соответствии с договоренностями, достигнутыми после войны 1967 года, Иордания и Израиль договорились, что исламский вакф будет управлять внутренними делами на территории комплекса, а Израиль будет контролировать внешнюю безопасность.

Роль Иордании как хранителя была впоследствии признана в мирном договоре с Израилем 1994 года, в котором признавалась "особая роль" Аммана в исламских святынях Иерусалима.

Немусульманам разрешается посещать это место в установленные часы, но молиться там им запрещено.

Молится в Аль-Аксе можно только мусульманам Фото: Al Jazeera

Однако на протяжении многих лет иорданские чиновники предупреждали, что это соглашение неуклонно подрывается сменяющими друг друга израильскими правительствами.

Мустафа Абу Свай, заместитель главы совета вакфов, отказался комментировать ослабление влияния Иордании в Старом городе, но заявил, что хашимитское попечительство является "краеугольным камнем стабильности в регионе" и отметил, что Иордания последовательно отстаивала исторический статус-кво на международных форумах, включая ЮНЕСКО.

