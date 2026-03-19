Пять сценариев войны Ирана против США: от ужасного к кошмарному

Война в Иране, которая носит название "Эпическая ярость" не проявляет никаких тенденций к завершению. Хоть военная верхушка Тегерана ликвидируется, удары по странам Ближнего Востока продолжаются, как и угрозы в адрес США, которые кажутся вполне реальными.

Даже когда американские и израильские военные самолеты продолжают круглосуточно обстреливать иранские цели, Тегеран наносит ответный удар – запускает баллистические ракеты и беспилотники через Персидский залив, наносит удары по энергетической инфраструктуре, взвинчивает цены на нефть выше 100 долларов за баррель и закрывает Ормузский пролив для большей части коммерческого судоходства. Но ситуация может стать еще хуже. Журналисты Daily Mail предположили, как могут события разворачиваться дальше.

Сейчас эксперты предупреждают, что Иран только начал демонстрировать свои возможности, и что самые ужасающие шаги еще впереди.

Атака на посольство США в Багдаде Фото: Скриншот

"Они не смогут победить США в военном отношении, но, возможно, смогут победить их политически. Иран еще многое может сделать, чего мы еще не видели", — сказал Джонатан Кристол, профессор ближневосточной политики из Нью-Йорка.

Кристол высоко оценивает действия Тегерана, который провел "классическую кампанию асимметричной войны", умело сохранив запасы баллистических ракет, противокорабельных ракет и морских мин для затяжных боевых действий.

Стратегия Ирана, пояснил он, заключается в том, чтобы "организовывать последовательные атаки на американские цели с целью усиления недовольства населения жертвами, подорвать региональную экономику, разрушить имидж безопасности в арабских государствах Персидского залива и сделать танкерные перевозки через Ормузский пролив не подлежащими страхованию".

Этот план, возможно, уже работает. Союзники США публично отвергли призывы президента Трампа о помощи в возобновлении работы Ормузского пролива — узкого водного пути, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа.

Высокопоставленный иранский чиновник сообщил посредникам, что новый верховный лидер, аятолла Моджтаба Хаменеи, категорически отверг любую деэскалацию, потребовав, чтобы США и Израиль были "поставлены на колени", прежде чем начнутся какие-либо переговоры.

Есть пять вариантов эскалации, которые доступны Ирану и напрямую угрожают США

Террор на американской территории

Иран имеет богатый опыт жестоких нападений на страны Америки, о чем свидетельствует взрыв заминированного автомобиля в еврейском общинном центре Буэнос-Айреса в 1994 году, когда погибли более 100 человек.

И для этого ему не нужны ракеты. У Ирана уже есть спящие агенты по всему миру и в США тоже.

Федеральные ведомства перешли в режим повышенной готовности, поскольку перехваченные разведывательные данные указывают на потенциальные планы Ирана по использованию беспилотников вдоль побережья Калифорнии, а также содержат закодированные "сигнальные" сообщения, которые могут активировать спящих агентов, уже внедренных в США.

Крис Свекер , занимавший должность помощника директора ФБР в середине 2000-х годов, заявил, что иранские сети, действующие через своих агентов, – прежде всего "Хезболла", – давно поддерживают скрытое, но смертоносное присутствие на американской земле.

"Сейчас это пороховая бочка. Руководство Ирана находится в состоянии отчаяния", — предупредил он.

Приближается одна важная дата: чемпионат мира по футболу FIFA, который этим летом привлечет сотни тысяч посетителей на стадионы по всей территории США.

Турнир уже признан национальным мероприятием особого значения для обеспечения безопасности. Это именно тот тип громких событий, транслируемых по всему миру, которые экстремистские группировки исторически пытались использовать в своих целях.

Резкое повышение цен на топливо и экономический коллапс

Американцы уже сейчас платят в среднем 3,79 доллара за галлон, но эта сумма может удвоиться, если война затянется.

Удары Ирана по нефтяной инфраструктуре Персидского залива и фактическое закрытие Ормузского пролива привели к тому, что цены на нефть превысили 100 долларов за баррель, и один высокопоставленный иранский военный чиновник не скрывает, что будет дальше.

"Готовьтесь к цене на нефть в 200 долларов за баррель", — заявил Ибрагим Зольфакари, ясно дав понять, что Иран рассматривает энергетические рынки как законное поле битвы .

При таком уровне цен американские автомобилисты могут столкнуться с ценой в 7 долларов за галлон на заправке.

Трамп предпринял экстренные меры для смягчения последствий, нарастив внутреннюю добычу нефти, скоординировав с союзными странами высвобождение 400 миллионов баррелей из стратегических резервов и изучив возможность ослабления санкций в отношении российской нефти.

Однако Иран по-прежнему имеет возможность наносить удары по нефтяным месторождениям Саудовской Аравии, экспортным терминалам ОАЭ и другим энергетическим объектам Персидского залива. Даже вывод из строя небольшой части добычи может привести к тому, что мировая экономика погрузится в рецессию.

Это стало бы политической катастрофой для Трампа, которому предстоят промежуточные выборы в ноябре и чья популярность во многом зависит от актуальных экономических вопросов. Иран это знает.

Ядерная угроза

Запасы урана в Иране находятся под завалами. Но им не обязательно оставаться там. В июне прошлого года американо-израильские силы нанесли сокрушительный удар по иранской ядерной программе, в результате чего, как сообщается, сотни килограммов высокообогащенного урана оказались погребены под обломками разрушенных объектов в Исфахане и Натанзе. ООН подтвердила, что большая часть этого материала по-прежнему находится на этих двух объектах.

Трамп прямо назвал предотвращение появления у Ирана ядерного оружия одной из главных целей войны и даже предложил отправить сухопутные войска для захвата иранских запасов обогащенного урана.

Но, как показал пример Северной Кореи, где уже создана ядерная бомба, Иран может извлечь свой обогащенный уран и сделать собственную бомбу, изменив стратегический баланс в регионе.

Горизонтальная эскалация и перспектива более мощных ударов

В понедельник иранский беспилотник попал в топливное хранилище возле аэропорта Дубая, что вызвало сильный пожар.

Военные планировщики называют это "горизонтальной эскалацией", и Иран уже применяет этот подход.

Хотя авиаудары США и Израиля подорвали способность Ирана наносить крупномасштабные ракетные удары со своей территории, атаки, которые все же удается осуществить, становятся все более изощренными.

Вместо того чтобы наносить точечные удары, Иран и его сети ставленников все чаще координируют одновременные запуски с нескольких направлений – тактика, призванная перегрузить и вывести из строя дорогостоящие батареи перехватчиков ракет.

"Ось сопротивления" охватывает весь регион: "Хезболла" в Ливане, шиитские ополчения в Ираке и хуситы в Йемене. Когда обстрелы обрушиваются одновременно с трех или четырех сторон, даже самые передовые в мире системы противовоздушной обороны с трудом справляются с ситуацией.

Некоторые аналитики выдвинули еще более тревожную гипотезу: что Иран намеренно сначала расходует дешевые беспилотники и устаревшие ракеты, истощая запасы перехватчиков своих противников, в то время как наиболее эффективное оружие, включая гиперзвуковые ракеты, он оставляет для более разрушительных ударов в будущем.

Обрушение электросетей и хакерские атаки

Иран, возможно, проигрывает в воздушном пространстве, но в цифровой тени он оказывает упорное сопротивление. И цели не ограничиваются только военными.

С момента начала операции "Эпическая ярость" иранские государственные СМИ опубликовали список компаний, подлежащих уничтожению в результате этой операции, — это крупные американские технологические компании. Связанная с Ираном хакерская группа уже взяла на себя ответственность за разрушительную кибератаку на медицинского гиганта Stryker, в результате которой за три часа были стерты данные почти с 80 000 устройств с помощью собственного программного обеспечения управления Microsoft. Возможно, это только начало.

"Мы ожидаем, что Иран будет нацеливать кибератаки на США, Израиль и страны Персидского залива, сосредотачиваясь на объектах, представляющих благоприятную возможность для атаки, и критически важной инфраструктуре", — предупредил Джон Халтквист, главный аналитик группы анализа угроз Google.

Компания CrowdStrike обнаружила, что связанные с Ираном хакеры проводят цифровую разведку в сетях США — изучают системы, выявляют уязвимости и незаметно готовятся к действиям.

Польша заявила, что уже предотвратила связанную с Ираном кибератаку на ядерный исследовательский объект. И Тегеран действует не в одиночку: по сообщениям, проигранные хакерские группы, связанные с Россией, координируют свои действия с иранскими киберподразделениями, что значительно повышает уровень угрозы.

Больницы. Водоочистные сооружения. Электросети. Финансовые системы. Все они являются потенциальными целями в конфликте, не имеющем линии фронта и правил ведения боевых действий.

А тем временем над военной базой США в штате Вашингтон, где проживают высокопоставленные чиновники, такие как госсекретарь Марко Рубио и министр войны Пит Хегсет, заметили неизвестные беспилотники.