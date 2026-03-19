П'ять сценаріїв війни Ірану проти США: від жахливого до кошмарного

Війна в Ірані, яка носить назву "Епічна лють" не виявляє жодних тенденцій до завершення. Хоч військова верхівка Тегерана ліквідується, удари по країнах Близького Сходу тривають, як і погрози на адресу США, що видаються цілком реальними.

Навіть коли американські та ізраїльські військові літаки продовжують цілодобово обстрілювати іранські цілі, Тегеран завдає удару у відповідь — запускає балістичні ракети і безпілотники через Перську затоку, завдає ударів по енергетичній інфраструктурі, роздуває ціни на нафту вище 100 доларів за барель і закриває Ормузьку протоку для більшої частини комерційного судноплавства. Але ситуація може стати ще гіршою. Журналісти Daily Mail припустили, як можуть події розгортатися далі.

Наразі експерти попереджають, що Іран тільки почав демонструвати свої можливості, і що найжахливіші кроки ще попереду.

Атака на посольство США в Багдаді

"Вони не зможуть перемогти США у військовому відношенні, але, можливо, зможуть перемогти їх політично. Іран ще багато чого може зробити, чого ми ще не бачили", — сказав Джонатан Крістол, професор близькосхідної політики з Нью-Йорка.

Крістол високо оцінює дії Тегерана, який провів "класичну кампанію асиметричної війни", вміло зберігши запаси балістичних ракет, протикорабельних ракет і морських мін для затяжних бойових дій.

Стратегія Ірану, пояснив він, полягає в тому, щоб "організовувати послідовні атаки на американські цілі з метою посилення невдоволення населення жертвами, підірвати регіональну економіку, зруйнувати імідж безпеки в арабських державах Перської затоки і зробити танкерні перевезення через Ормузьку протоку такими, що не підлягають страхуванню".

Цей план, можливо, вже працює. Союзники США публічно відкинули заклики президента Трампа про допомогу у відновленні роботи Ормузької протоки — вузького водного шляху, через який проходить приблизно п'ята частина світових постачань нафти і скрапленого природного газу.

Високопоставлений іранський чиновник повідомив посередникам, що новий верховний лідер, аятолла Моджтаба Хаменеї, категорично відкинув будь-яку деескалацію, зажадавши, щоб США та Ізраїль "поставили на коліна", перш ніж розпочнуться будь-які переговори.

Є п'ять варіантів ескалації, які доступні Ірану і безпосередньо загрожують США

Терор на американській території

Іран має багатий досвід жорстоких нападів на країни Америки, про що свідчить вибух замінованого автомобіля в єврейському громадському центрі Буенос-Айреса 1994 року, коли загинули понад 100 осіб.

І для цього йому не потрібні ракети. В Ірану вже є сплячі агенти по всьому світу і в США теж.

Федеральні відомства перейшли в режим підвищеної готовності, оскільки перехоплені розвідувальні дані вказують на потенційні плани Ірану щодо використання безпілотників уздовж узбережжя Каліфорнії, а також містять закодовані "сигнальні" повідомлення, що можуть активувати сплячих агентів, уже впроваджених у США.

Кріс Свекер, який обіймав посаду помічника директора ФБР у середині 2000-х років, заявив, що іранські мережі, які діють через своїх агентів, — насамперед "Хезболла", — давно підтримують приховану, але смертоносну присутність на американській землі.

"Зараз це порохова бочка. Керівництво Ірану перебуває у стані відчаю", — попередив він.

Наближається одна важлива дата: чемпіонат світу з футболу FIFA, який цього літа приверне сотні тисяч відвідувачів на стадіони по всій території США.

Турнір уже визнано національним заходом особливого значення для забезпечення безпеки. Це саме той тип гучних подій, що транслюються по всьому світу, які екстремістські угруповання історично намагалися використати у своїх цілях.

Різке підвищення цін на паливо та економічний колапс

Американці вже зараз платять у середньому 3,79 долара за галон, але ця сума може подвоїтися, якщо війна затягнеться.

Удари Ірану по нафтовій інфраструктурі Перської затоки і фактичне закриття Ормузької протоки призвели до того, що ціни на нафту перевищили 100 доларів за барель, і один високопоставлений іранський військовий чиновник не приховує, що буде далі.

"Готуйтеся до ціни на нафту в 200 доларів за барель", — заявив Ібрагім Зольфакарі, ясно давши зрозуміти, що Іран розглядає енергетичні ринки як законне поле битви.

За такого рівня цін американські автомобілісти можуть зіткнутися з ціною в 7 доларів за галон на заправці.

Трамп вжив екстрених заходів для пом'якшення наслідків, наростивши внутрішній видобуток нафти, скоординувавши з союзними країнами вивільнення 400 мільйонів барелів зі стратегічних резервів і вивчивши можливість ослаблення санкцій щодо російської нафти.

Однак Іран, як і раніше, має можливість завдавати ударів по нафтових родовищах Саудівської Аравії, експортних терміналах ОАЕ та інших енергетичних об'єктах Перської затоки. Навіть виведення з ладу невеликої частини видобутку може призвести до того, що світова економіка зануриться в рецесію.

Це стало б політичною катастрофою для Трампа, на якого чекають проміжні вибори в листопаді і чия популярність багато в чому залежить від актуальних економічних питань. Іран це знає.

Ядерна загроза

Запаси урану в Ірані перебувають під завалами. Але їм не обов'язково залишатися там. У червні минулого року американсько-ізраїльські сили завдали нищівного удару по іранській ядерній програмі, унаслідок чого, як повідомляють, сотні кілограмів високозбагаченого урану виявилися поховані під уламками зруйнованих об'єктів у Ісфахані та Натанзі. ООН підтвердила, що більша частина цього матеріалу, як і раніше, перебуває на цих двох об'єктах.

Трамп прямо назвав запобігання появі в Ірану ядерної зброї однією з головних цілей війни і навіть запропонував відправити сухопутні війська для захоплення іранських запасів збагаченого урану.

Але, як показав приклад Північної Кореї, де вже створено ядерну бомбу, Іран може витягти свій збагачений уран і зробити власну бомбу, змінивши стратегічний баланс у регіоні.

Горизонтальна ескалація та перспектива потужніших ударів

У понеділок іранський безпілотник влучив у паливне сховище біля аеропорту Дубая, що спричинило сильну пожежу.

Військові планувальники називають це "горизонтальною ескалацією", і Іран уже застосовує цей підхід.

Хоча авіаудари США та Ізраїлю підірвали здатність Ірану завдавати великомасштабних ракетних ударів зі своєї території, атаки, які все ж вдається здійснити, стають дедалі витонченішими.

Замість того щоб наносити точкові удари, Іран і його мережі ставлеників дедалі частіше координують одночасні запуски з кількох напрямків — тактика, покликана перевантажити і вивести з ладу дорогі батареї перехоплювачів ракет.

"Вісь опору" охоплює весь регіон: "Хезболла" в Лівані, шиїтські ополчення в Іраку і хусити в Ємені. Коли обстріли обрушуються одночасно з трьох або чотирьох сторін, навіть найпередовіші у світі системи протиповітряної оборони ледве справляються із ситуацією.

Деякі аналітики висунули ще більш тривожну гіпотезу: що Іран навмисно спочатку витрачає дешеві безпілотники і застарілі ракети, виснажуючи запаси перехоплювачів своїх супротивників, у той час як найефективнішу зброю, включно з гіперзвуковими ракетами, він залишає для більш руйнівних ударів у майбутньому.

Обвалення електромереж і хакерські атаки

Іран, можливо, програє в повітряному просторі, але в цифровій тіні він чинить наполегливий опір. І цілі не обмежуються тільки військовими.

З моменту початку операції "Епічна лють" іранські державні ЗМІ опублікували список компаній, що підлягають знищенню в результаті цієї операції, — це великі американські технологічні компанії. Пов'язана з Іраном хакерська група вже взяла на себе відповідальність за руйнівну кібератаку на медичного гіганта Stryker, внаслідок якої за три години було стерто дані майже з 80 000 пристроїв за допомогою власного програмного забезпечення управління Microsoft. Можливо, це тільки початок.

"Ми очікуємо, що Іран націлюватиме кібератаки на США, Ізраїль і країни Перської затоки, зосереджуючись на об'єктах, що становлять сприятливу можливість для атаки, і критично важливій інфраструктурі", — попередив Джон Галтквіст, головний аналітик групи аналізу загроз Google.

Компанія CrowdStrike виявила, що пов'язані з Іраном хакери проводять цифрову розвідку в мережах США — вивчають системи, виявляють уразливості та непомітно готуються до дій.

Польща заявила, що вже запобігла пов'язаній з Іраном кібератаці на ядерний дослідницький об'єкт. І Тегеран діє не поодинці: за повідомленнями, програні хакерські групи, пов'язані з Росією, координують свої дії з іранськими кіберпідрозділами, що значно підвищує рівень загрози.

Лікарні. Водоочисні споруди. Електромережі. Фінансові системи. Усі вони є потенційними цілями в конфлікті, що не має лінії фронту і правил ведення бойових дій.

А тим часом над військовою базою США у штаті Вашингтон, де мешкають високопосадовці, як-от держсекретар Марко Рубіо та міністр війни Піт Хегсет, помітили невідомі безпілотники.