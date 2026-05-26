Скандал із мечеттю Аль-Акса: Трамп хоче розірвати столітній договір із Йорданією

Джерела повідомили, що США та Ізраїль "активно працюють" над тим, щоб позбавити Йорданію історичного права на управління комплексом мечеті Аль-Акса в Єрусалимі. Чиновники заявили, що адміністрація Трампа хотіла б, щоб мечеть Аль-Акса позбулася своєї "мусульманської ідентичності", а це місце перетворилося на знаковий туристичний об'єкт, що об'єднує представників усіх трьох авраамічних релігій.

Видання Middle East Eye з посиланням на численні джерела повідомляє, що, згідно з планом, який просуває зять Дональда Трампа Джаред Кушнер і посол США в Ізраїлі Майк Хакабі, влада Йорданії над цим місцем припиниться, і новий орган, створений ізраїльським урядом, оголосить мечеть Аль-Акса "міжконфесійним центром".

Заворушення в мечеті Аль-Акса відбуваються постійно

Мечеть Аль-Акса, найчутливіше до небезпеки місце в Єрусалимі, часто стає вогнищем напруженості, а розбіжності з приводу доступу до неї та управління нею призводять до заворушень.

Інсайдери розповіли, що США та Ізраїль "активно працюють" над тим, щоб позбавити Йорданію історичного права на управління комплексом мечеті Аль-Акса в Єрусалимі, тоді повноваження підтримуваного Йорданією ісламського вакфа, що підтримується Йорданією, різко припиняться після 102 років функціонування.

За словами офіційних осіб, усі з яких попросили зберегти анонімність, щоб обговорити делікатні питання, "нова угода" надасть євреям "рівний доступ" до мечеті й офіційно дозволить проведення масових єврейських молитов.

Ізраїль також матиме значний вплив на призначення імамів, проповідників і високопоставлених посадових осіб мечетей, а також братиме участь у затвердженні змісту п'ятничних проповідей.

Західний чиновник і джерело, поінформоване йорданським урядом, повідомили MEE, що, згідно з ознайомленою з ними пропозицією, арабським країнам може бути надано "ротаційний" контроль над комплексом мечеті Аль-Акса.

Вони заявили, що Бахрейн, Єгипет, Марокко та Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) були проінформовані про пропозицію США.

Саудівська Аравія, що має з Йорданією глибоку історію і міцний союз, була проти цієї пропозиції.

"Хашимітське опікунство є наріжним каменем стабільності в регіоні, і його підрив рівносильний підриву самих принципів миру", — заявив Мустафа Абу Суей, з ради Вакфа, який опікувався мечеттю Аль-Акса.

Джерела повідомили, що Ізраїль уперше висунув цю ідею перед адміністрацією Трампа майже десять років тому, але незабаром після того, як Хакабі обійняв посаду посла США минулого року, він "неодноразово" закликав Вашингтон реалізувати цей план. А "американці були обурені тим, що йорданці посилаються на своє опікунство і висловлюють скарги на дії Ізраїлю в Аль-Аксі".

Усі джерела, з якими розмовляло видання MEE, заявили, що нова пропозиція залишає долю християнських святинь Єрусалима невідомою.

Хашимітська монархія також є хранителем Храму Гробу Господнього і Храму Вознесіння. Крім того, Йорданія володіє фактичним правом вето на призначення грецького православного патріарха Єрусалима.

Представник йорданського уряду наголосив, що позиція Аммана щодо Єрусалима та його святих місць "залишається твердою", і заявив, що хашимітську опіку визнано на міжнародному рівні згідно з договорами й угодами, зокрема зі статтею 9 йордансько-ізраїльського мирного договору 1994 року, який було укладено після договору 1924 року.

Мечеть Аль-Акса в Єрусалимі — що відомо

Соборна мечеть Аль-Акса розташована на Храмовій горі Єрусалима. Є третьою святинею ісламу після мечеті аль-Харам у Мецці та Мечеті Пророка в Медині. У мечеті одночасно можуть молитися до 5000 вірян. Це великий храмовий комплекс, але золотий купол, який видно на Храмовій горі — це Купол Скелі. Купол мечеті Свинцевий, саме він вінчає молитовний зал.

Свинцевий купол мечеті Аль-Акса в Єрусалимі Фото: Al Arabiya

Для євреїв це місце відоме як Храмова гора, де, на думку багатьох, колись стояли два стародавні єврейські храми: храм, збудований царем Соломоном (Сулейманом арабською мовою), який було зруйновано вавилонянами, і другий храм, зруйнований римлянами.

Для Йорданії право опіки над мечеттю Аль-Акса і всім комплексом загалом має першорядне значення для легітимності самої хашимітської монархії.

Правляча в Йорданії сім'я веде свою історію від 1924 року, коли Палестина перебувала під британським мандатом. Після перемоги над Османською імперією в Першій світовій війні Велика Британія і Франція розділили між собою значну частину Леванту, що призвело до формального краху ісламського халіфату в 1924 році.

Хашиміти отримали опіку над Єрусалимом після того, як втратили контроль над двома найсвященнішими містами ісламу, Меккою і Мединою, на користь сім'ї Аль-Сауд.

Відповідно до домовленостей, досягнутих після війни 1967 року, Йорданія та Ізраїль домовилися, що ісламський вакф управлятиме внутрішніми справами на території комплексу, а Ізраїль контролюватиме зовнішню безпеку.

Роль Йорданії як хранителя згодом визнали в мирному договорі з Ізраїлем 1994 року, в якому визнавали "особливу роль" Аммана в ісламських святинях Єрусалима.

Немусульманам дозволяється відвідувати це місце у встановлені години, але молитися там їм заборонено.

Молиться в Аль-Аксі можна тільки мусульманам Фото: covid-rules

Однак протягом багатьох років йорданські чиновники попереджали, що цю угоду неухильно підривають ізраїльські уряди, які змінюють один одного.

Мустафа Абу Свай, заступник голови ради вакфів, відмовився коментувати ослаблення впливу Йорданії в Старому місті, але заявив, що хашимітська опіка є "наріжним каменем стабільності в регіоні" та наголосив, що Йорданія послідовно обстоювала історичний статус-кво на міжнародних форумах, включно з ЮНЕСКО.

