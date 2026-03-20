Уперше в історії: в Єрусалимі закрили Храм Гробу Господнього

Рішення ухвалили у зв'язку з ескалацією війни на Близькому Сході та бомбардуваннями міст в Ізраїлі. Храм Гробу Господнього закрили на кілька тижнів, і богослужіння припинено на час Великого посту.

Для християн Храм Гробу Господнього є центром визначальної історії віри. Традиція свідчить, що в його стінах знаходяться і Голгофа, де був розп'ятий Ісус, і гробниця, з якої, на думку християн, він воскрес. Саме тому його тривале закриття під час нинішнього конфлікту на Близькому Сході викликає відгомони в усьому християнському світі, повідомляє Aleteia.

У Храм Гробу Господнього ледь не влучила іранська ракета

Цей комплекс був спочатку побудований у IV столітті за наказом імператора Костянтина після того, як його мати, свята Олена, вказала на це місце під час паломництва до Святої Землі.

Сьогодні церковний комплекс перебуває у спільному управлінні кількох апостольських християнських громад, включно з Католицькою церквою, Грецькою православною церквою, Вірменською апостольською церквою, Коптською православною церквою й Ефіопською православною церквою, і щорічно приймає мільйони паломників.

Влада зачинила двері церкви 28 лютого через загострення ситуації з безпекою у зв'язку з посиленням війни на Близькому Сході та іранських обстрілів. Відтоді доступ до основних святих місць Старого міста був суворо обмежений.

Уперше за всю історію спостережень богослужіння в базиліці було припинено на кілька тижнів.

16 березня ізраїльська поліція повідомила про потрапляння осколків у різні місця Старого міста Єрусалима, зокрема в районі Храму Гробу Господнього. Осколок упав поруч із церквою і щонайменше одна людина дістала поранення.

Уламки іранської ракети впали біля Храму Гробу Господнього

Згідно із заявою Міністерства закордонних справ Ізраїлю від 16 березня, уламки іранської ракети "впали на Храм Гробу Господнього, Вірменський патріархат, Єврейський квартал і Храмову гору, недалеко від мечеті Аль-Акса".

Уряд Ізраїлю засудив іранський режим за "обстріл святих місць Єрусалима ракетами, що ставить під загрозу євреїв, мусульман і християн", і додав, що Ізраїль "вживає заходів для захисту вірян усіх релігій у своїй столиці".

Прессекретар Міністерства закордонних справ Ізраїлю Орен Марморштейн надав подробиці інциденту на пресконференції, що відбулася неподалік від місця падіння ракети.

"Ми знаходимося поруч із храмом Гробу Господнього. У це місце влучила ракета іранського режиму, балістична ракета, запущена з Ірану", — заявив він.

Марморштейн підкреслив, що напад безпосередньо загрожує головним святим місцям міста. "Іранський режим націлився на святі місця Єрусалима. Це святе місце, і іранський режим майже знищив його", — сказав він.

"По суті, все Старе місто перебуває в небезпеці через ці балістичні ракети, випущені Іраном по мирному населенню, а тепер і по святих місцях Єрусалима", — додав Марморштейн, зазначивши, що мета атак Ірану — завдати якомога більшої шкоди мирному населенню.

"Вони нападають на мусульман, вони нападають на християн і вони нападають на євреїв, — наголосив він. — Уявіть, що б сталося, якби балістична ракета, що впала всього за кілька метрів від цього місця, влучила прямо у святиню. Це був би кошмар".

Закриття відбувається в особливо складний момент християнського календаря. Великий піст, час підготовки до Великодня, традиційно приваблював до Єрусалима паломників з усього світу. Багато хто проходить Віа Долороса, маршрут, присвячений шляху Христа до розп'яття, перш ніж зібратися для молитви всередині самого Гробу Господнього. Тепер ці багатовікові звичаї перервані.

Керівники церков на Святій Землі заявляють, що ситуація безпрецедентна за своєю тривалістю. Навіть під час минулих воєн і періодів напруженості богослужіння на цьому місці тривали в тій чи іншій формі. Обмеження під час пандемії обмежили паломництва, але духовенство все ще могло здійснювати богослужіння всередині церкви. Невизначеність тепер викликає побоювання з приводу майбутніх святкувань Страсного тижня і Великодня, найважливіших днів у християнському році.

Християнські лідери співпрацюють з ізраїльською владою в надії отримати дозвіл на проведення великодніх богослужінь усередині церкви, навіть якщо доступ залишиться обмеженим. Базиліку часто називають "Матір'ю-Церквою" християнства через її прямий зв'язок із подіями Страстей і Воскресіння Христового.

