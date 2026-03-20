Впервые в истории: в Иерусалиме закрыли Храм Гроба Господня

Решение было принято в связи с эскалацией войны на Ближнем Востоке и бомбежками городов в Израиле. Храм Гроба Господня закрыли на несколько недель, и богослужения приостановлены на время Великого поста.

Для христиан Храм Гроба Господня является центром определяющей истории веры. Традиция гласит, что в его стенах находятся и Голгофа, где был распят Иисус, и гробница, из которой, по мнению христиан, он воскрес. Именно поэтому его длительное закрытие во время нынешнего конфликта на Ближнем Востоке вызывает отголоски во всем христианском мире, сообщает Aleteia.

В Храм Гроба Господня едва не попала иранская ракета Фото: The Times of Israel

Этот комплекс был первоначально построен в IV веке по приказу императора Константина после того, как его мать, святая Елена, указала на это место во время паломничества в Святую Землю.

Сегодня церковный комплекс находится в совместном управлении нескольких апостольских христианских общин, включая Католическую церковь, Греческую православную церковь, Армянскую апостольскую церковь, Коптскую православную церковь и Эфиопскую православную церковь, и ежегодно принимает миллионы паломников.

Власти закрыли двери церкви 28 февраля из-за обострения ситуации с безопасностью в связи с усилением войны на Ближнем Востоке и иранских обстрелов. С тех пор доступ к основным святым местам Старого города был строго ограничен.

Впервые за всю историю наблюдений богослужения в базилике были приостановлены на несколько недель.

16 марта израильская полиция сообщила о попадании осколков в различные места Старого города Иерусалима, в том числе в районе Храма Гроба Господня. Осколок упал рядом с церковью и по меньшей мере один человек получил ранения.

Обломки иранской ракеты упали у Храма Гроба Господня Фото: Соцсети

Согласно заявлению Министерства иностранных дел Израиля от 16 марта, обломки иранской ракеты "упали на Храм Гроба Господня, Армянский патриархат, Еврейский квартал и Храмовую гору, недалеко от мечети Аль-Акса".

Правительство Израиля осудило иранский режим за "обстрел святых мест Иерусалима ракетами, что ставит под угрозу евреев, мусульман и христиан", и добавило, что Израиль "принимает меры для защиты верующих всех религий в своей столице".

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Израиля Орен Марморштейн предоставил подробности инцидента на пресс-конференции, состоявшейся недалеко от места падения ракеты.

"Мы находимся рядом с храмом Гроба Господня. В это место попала ракета иранского режима, баллистическая ракета, запущенная из Ирана", — заявил он.

Марморштейн подчеркнул, что нападение напрямую угрожает главным святым местам города. "Иранский режим нацелился на святые места Иерусалима. Это святое место, и иранский режим почти уничтожил его", — сказал он.

"По сути, весь Старый город находится в опасности из-за этих баллистических ракет, выпущенных Ираном по мирному населению, а теперь и по святым местам Иерусалима", — добавил Марморштейн, отметив, что цель атак Ирана — нанести как можно больший вред мирному населению.

"Они нападают на мусульман, они нападают на христиан и они нападают на евреев, — подчеркнул он. — Представьте, что бы произошло, если бы баллистическая ракета, упавшая всего в нескольких метрах от этого места, попала прямо в святыню. Это был бы кошмар".

Закрытие происходит в особенно сложный момент христианского календаря. Великий пост, время подготовки к Пасхе, традиционно привлекал в Иерусалим паломников со всего мира. Многие проходят Виа Долороса , маршрут, посвященный пути Христа к распятию, прежде чем собраться для молитвы внутри самого Гроба Господня. Теперь эти многовековые обычаи прерваны.

Руководители церквей на Святой Земле заявляют, что ситуация беспрецедентна по своей продолжительности. Даже во время прошлых войн и периодов напряженности богослужения на этом месте продолжались в той или иной форме. Ограничения во время пандемии ограничили паломничества, но духовенство все еще могло совершать богослужения внутри церкви. Неопределенность теперь вызывает опасения по поводу предстоящих празднований Страстной недели и Пасхи, самых важных дней в христианском году.

Христианские лидеры сотрудничают с израильскими властями в надежде получить разрешение на проведение пасхальных богослужений внутри церкви , даже если доступ останется ограниченным. Базилику часто называют "Матерью-Церковью" христианства из-за ее прямой связи с событиями Страстей и Воскресения Христова.

