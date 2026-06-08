Стратегическое значение: зачем семье Трампа остров Сазан в Албании

Небольшой средиземноморский остров оказался в центре общественного негодования из-за плана зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера по строительству роскошного курорта стоимостью 5,8 миллиарда долларов. И уже начали появляться теории заговора.

В Албании прямо сейчас люди протестуют против строительства роскошного курорта на единственном острове страны – Сазане. Это был военный форпост времен холодной войны и крепость со времен Византии, но долгое время оставался необитаемым. Но Джаред Кушнер увидел в нем туристический потенциал. Используя свои связи, которые размывают границы между геополитикой и частными интересами, зять Дональда Трампа легко добился от Албании разрешения на строительство роскошного гостиничного комплекса в самом сердце этого охраняемого ландшафта. Но теперь появляются теории заговора, которые гласят, что Кушнера и Иванку Трамп привлекли не только 5 кв. км нетронутой природы Сазана, но и все его многочисленные подземные коммуникации, включая бункеры и хранилища для подводных лодок. Фокус собрал все, что известно.

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В Албании протестуют против строительства курорта зятя Трампа

Сазан (также Сазани и Сазено) расположен между Адриатическим и Ионическим морями, в стратегически выгодном месте у входа в залив Влера, в Отрантском проливе, отделяющем Италию от Албании. Но климат Сазана не средиземноморский, а субтропический, из-за чего здесь потрясающее биологическое разнообразие. Журналисты, которые побывали на острове, отмечают, что растительность сошла с экрана компьютера Стивена Спилберга, породив джунгли из колоссальных ясеней, грабов, морских сосен и каменных дубов. Здесь растут редкие папоротники и водятся охраняемые птицы и тюлени-монахи.

Остров Сазан находится в стратегическом месте Фото: Скриншот

Джаред Кушнер тоже был поражен, когда впервые увидел это в 2021 году, он говорил: "Я был просто очень удивлен, что что-то подобное существует посреди Средиземноморья и не было освоено". Предварительное одобрение проекта Кушнера от албанского правительства было получено 30 декабря 2024 года. через несколько недель после того, как Дональд Трамп во второй раз выиграл президентские выборы. При этом компания Кушнера зарегистрировала Sazan как торговую марку еще в октябре 2024 года.

Фото: Соцсети Фото: Соцсети Фото: Соцсети

Эта сделка, заключенная через инвестиционный фонд Кушнера Atlantic Incubation Partners LLC, оценивается в 1,4 млрд долларов. Этот инвестиционный фонд связан с фондом прямых инвестиций Affinity Partners. Кушнер создал Affinity Partners через несколько месяцев после того, как Дональд Трамп покинул пост президента в 2020 году. Фонд привлек миллиарды долларов, значительная часть которых происходит от Саудовской Аравии.

Стратегическое значение острова Сазан

Остров имеет долгую и богатую историю. Он был частью Римской империи, потом Византии. В 1279 году он был захвачен Албанским королевством и находился под защитой Венецианской республики.

До того как в XV веке остров перешел под османский контроль, он выполнял важную морскую и религиозную функцию, являясь местом расположения марианской святыни, посвященной Деве Марии, после предполагаемого явления святой на острове. После наполеоновских войн остров также недолгое время находился под британской защитой, прежде чем был передан Греции.

Бункеры на острове Сазан Фото: Радио Свобода

В 1914 году итальянцы оккупировали Сазан и превратили его в военный форпост в Отрантском проливе во время фашистского режима Муссолини, разместив там гарнизон из трехсот человек и командование под командованием капитана фрегата. В бухте Сан-Николо стояли пришвартованные паромы и танкеры, а в лесу возвышалась деревня с помещениями для моряков и их семей, кинотеатром, магазином и госпиталем.

Сазан использовался в качестве базы для немецких и итальянских подводных лодок во время Второй мировой войны. Албания сильно зависела от Советского Союза во время холодной войны, и после разрыва с коммунизмом эта территория в основном оставалась неиспользованной, но иногда использовалась британским Королевским флотом для учений и в качестве укрытия для лодок.

На острове Сазан находится по меньшей мере 3600 ядерных бункеров советского образца, построенных во время холодной войны.

Грибовидные убежища разбросаны по всему острову, и Кушнер заявил, что они планируют включить эти бункеры в свои планы по созданию туристического курорта, а некоторые из убежищ будут сохранены. На этом средиземноморском острове также находятся как километры подземных туннелей, оставшихся со времен коммунистического режима. В окрестностях также расположены несколько бомбоубежищ и зданий, предназначенных для хранения военных припасов и боеприпасов. И сам остров буквально усыпан боеприпасами, которые находятся как по водой и пляжей, так и разбросаны по территории. В докладе говорится, что, несмотря на проведение нескольких военных операций по зачистке в период с 2013 по 2015 год в трех из этих зон, количество взрывчатых веществ остается тревожным.

Неразорвавшиеся снаряды у побережья острова Сазан

Только в Зоне 3, расположенной на северо-востоке острова и считающейся наиболее загрязненной территорией, было обнаружено и уничтожено около 30 тонн боеприпасов различного калибра.

"В этой зоне были обнаружены боеприпасы различного калибра, а также порох, разбросанные на площади около 7000 кв. м, как с взрывателями, так и без них. В этой зоне было изъято и уничтожено около 30 тонн боеприпасов различного калибра", — заявили в Генеральном штабе Албании.

Остров Сазан славится своей нетронутой природой

Остров оставался практически нетронутым до открытия для посетителей в 2015 году. А теперь а Албании поднимают вопрос насчет того, насколько остров Сазан останется открытым. Так как в Тиране заверяют, что курорт Кушнера-Трампа будет открыт для всех, а зять президента США уклончиво заявляет о том, что "состоятельным людям нужно уединение".

Остров только успели открыть для туристов в 2015 году Фото: tripadvisor

Сторонники теорий заговора считают, что покупка острова зятем Трампа происходит не просто так, тем более, что этот остров уже укреплен, а значит небольшой ремонт превратит его в неприступную крепость. А наличие бункеров и убежищ для подводных лодок делает его важным форпостом в частных руках. Тем более, что в наше неспокойное время множество состоятельных людей обзаводятся надежными убежищами. И отдельно отмечают, что тот, кто контролирует эСазан, контролирует пролив Отранто. Это узкое "бутылочное горлышко" между Албанией и Италией — единственные морские ворота между Адриатикой и Средиземноморьем. Исторически любой флот, который хотел доминировать в этом регионе или контролировать торговлю, должен был оккупировать и укреплять Сазан.

Напомним, в Албании проходять протесты против строительства курорта на острове Сазан. Экологи говорят, что строительство уничтожит уникальную экосистему острова.

Ранее зять Дональда Трампа оказался замешан в еще одном скандале. Джаред Кушнер лоббирует проект насчет мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Ее хранителями является Иордания. Кушнер хочет отобрать мечеть у королевской семьи, что уже вызвало грандиозный скандал.