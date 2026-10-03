"Все это знают": премьер-министр Албании раскрыл главную "ложь" о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Албании Эди Рама считает, что Украина не сможет стать членом ЕС в рамках обычной процедуры вступления. По его мнению, в Брюсселе следует уже сейчас изменить модель сотрудничества с Киевом.

Г-н Рама подчеркивает, что лучший способ интегрировать Украину в ЕС — это немедленное принятие Киева в Евросоюз с постепенным присоединением на основе достигнутых результатов. Об этом политик заявил в интервью немецкому изданию Die Welt.

"Посмотрите на Украину. То, что ей обещали, — ложь. По обычной процедуре вступления, со всеми критериями, её никогда не примут. Это знают все", — говорит господин Рама.

Он считает, что существует более реалистичный сценарий, заключающийся в том, чтобы "сейчас привлечь Украину к столу" [переговоров о членстве — ред.]. Далее — вступление Киева в Евросоюз на полноправной основе "посредством процесса, основанного на результатах", добавляет г-н Рама.

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Политик убежден, что одной из угроз для Европы является РФ. Г-н Рама заявляет, что ЕС должен "требовать от нас еще больше домашних заданий" в отношении стран-кандидатов на вступление в сообщество.

Ранее Фокус сообщал о том, как продвигаются переговоры Украины о вступлении в ЕС. В ближайшие дни Еврокомиссия должна представить обновленный обзор политики расширения.

Впоследствии стало известно, зачем семье Трампа нужен остров Сазан в Албании. В Албании прямо сейчас люди протестуют против строительства роскошного курорта на единственном острове страны, который связывают с зятем действующего главы США.