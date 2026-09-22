Венгрия отказала Украине сразу в двух ключевых инициативах: в МИД отреагировали

Премьер-министр Венгрии Петер Мадяр заявил, что страна не присоединилась к инициированной Украиной "Карпатской восьмерке", хотя и получила соответствующее приглашение. Также он заявил, что при правительстве партии "Тиса" в Венгрии не будут строить нефтехранилище для стратегических запасов Украины.

Об этом сообщили венгерские издания HVG и Népszava.

Мадьяр заявил, что Венгрию пригласили в "Карпатскую восьмерку", но она не приняла приглашение.

"Нас пригласили, но мы по уважительным причинам не поехали. Достаточно того, что я являюсь премьер-министром Венгрии, и если я об этом не знаю, то, поверьте, Венгрия в этом не участвует", — сказал он.

Ранее HVG сообщало, что Украина инициировала новую региональную инициативу под названием "Карпатская восьмерка". Первые сообщения свидетельствовали о том, что Венгрия также должна была стать участницей этого объединения. В то же время на официальных фотографиях с мероприятия не было представителя Венгрии, а венгерский МИД сообщал лишь об участии временного главы посольства в Киеве.

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После заявления Мадяра издание HVG обратилось в Министерство иностранных дел Венгрии с вопросами о том, почему ранее не сообщили, что страна не является участницей объединения, и почему Будапешт не присоединился к инициативе. По данным издания, в ведомстве не ответили на эти вопросы, а лишь подтвердили, что Венгрия не присоединилась к политической инициативе.

Отдельно Мадяр изложил свою позицию по поводу хранения украинских стратегических запасов нефти в Венгрии. Он заявил, что при правительстве партии "Тиса" в стране не будут строить нефтехранилище для Украины.

Речь идет о сотрудничестве венгерской компании Mol и украинского "Нафтогаза". Компании подписали меморандум о возможности хранения украинских стратегических запасов нефти на территории Венгрии. По данным Mol, проект находится лишь на начальном этапе, а компании изучают технические, финансовые, экологические и связанные с безопасностью условия.

Мадьяр заявил, что переговоры между Mol и "Нафтогазом" начались ещё при предыдущем правительстве Виктора Орбана. По его словам, нынешнее правительство не соглашается с тем, что компания вела переговоры с украинской стороной без согласия правительства.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на заявления венгерского премьера. Он заявил, что Украину удивили "безосновательные конфронтационные заявления" Мадяра, а причины отказа Венгрии от участия в "Карпатской восьмёрке" остаются неизвестными.

Пост Андрея Сибиги

Сибига также отметил, что политика не должна вмешиваться в прагматическое сотрудничество между украинскими и венгерскими энергетическими компаниями. Он подчеркнул, что Украина готова к взаимовыгодному и основанному на взаимном уважении двустороннему сотрудничеству с Венгрией.

Напомним, что 20 июня в Венгрии отменили запрет на украинские СМИ, введённый ранее Виктором Орбаном.

Кроме того, в стране были внесены поправки в Конституцию, которые не позволят Орбану и в дальнейшем занимать пост премьер-министра.