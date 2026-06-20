Венгрия отменила запрет в отношении Украины, введенный Орбаном: о чем речь

Осенью прошлого года правительство Виктора Орбана заблокировало 12 украинских СМИ. Новый глава правительства отменил это решение.

Министр культуры Венгрии Золтан Тарр сообщил, что такой шаг был предпринят совместно с Министерством иностранных дел, о чем написал в Facebook.

Тарр напомнил, что партия "Фидес" произвольно запретила украинские газеты в Венгрии в ответ на блокировку Украиной венгерских газет, которые не соответствовали этике прессы и вместо этого распространяли российскую пропаганду и угрозы Третьей мировой войны.

"Нельзя путать органы, распространяющие российскую пропаганду, с настоящей, независимой прессой, ни внутри Венгрии, ни на международной арене. Павшее правительство постоянно рыло окопы, и блокировка этих газет не служила никакой другой цели. Наша задача — строить добрососедские отношения, что помогает положению венгров за рубежом — это общее национальное дело", — говорится в заявлении министра.

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Он подчеркнул, что нынешняя власть следует предыдущим историческим соглашениям и за несколько недель добилась больше, чем их предшественники за 16 лет.

Резолюцию Тарр обсудил с парламентской представительницей украинцев в Венгрии Лилианой Грексой.Она отметила, что для украинского сообщества и беженцев очень важно иметь возможность узнавать новости, касающиеся их страны, на родном языке.

На днях стало известно, что венгерские депутаты парламента поддержали поправки к конституции, которые исключают возможность возвращения Виктора Орбана на пост премьер-министра этой страны. 135 депутатов проголосовали "за", а 50 — "против".

Напомним, в июне Украина и Венгрия заключили соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье.

Также сообщалось, что Венгрия начинает расследование дела о задержании инкассаторов "Ощадбанка".