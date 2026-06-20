Угорщина скасувала заборону щодо України, введену Орбаном: про що йдеться

Восени минулого року уряд Віктора Орбана заблокував 12 українських ЗМІ. Новий глава уряду скасував це рішення.

Міністр культури Угорщини Золтан Тарр повідомив, що цей крок було зроблено спільно з Міністерством закордонних справ, про що він написав у Facebook.

Тарр нагадав, що партія "Фідес" свавільно заборонила українські газети в Угорщині у відповідь на блокування Україною угорських газет, які не відповідали етиці преси і натомість поширювали російську пропаганду та погрози Третьої світової війни.

"Не можна плутати органи, що поширюють російську пропаганду, зі справжньою, незалежною пресою — ані в Угорщині, ані на міжнародній арені. Попередній уряд постійно копав окопи, і блокування цих газет не мало жодної іншої мети. Наше завдання — будувати добросусідські відносини, що сприяє покращенню становища угорців за кордоном — це спільна національна справа", — йдеться у заяві міністра.

Відео дня

Він наголосив, що нинішня влада дотримується попередніх історичних угод і за кілька тижнів досягла більшого, ніж їхні попередники за 16 років.

Тарр обговорив резолюцію з парламентською представницею українців в Угорщині Ліліаною Грексою. Вона зазначила, що для української громади та біженців дуже важливо мати можливість дізнаватися новини, що стосуються їхньої країни, рідною мовою.

Днями стало відомо, що угорські депутати парламенту підтримали поправки до конституції, які унеможливлюють повернення Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра цієї країни. 135 депутатів проголосували "за", а 50 — "проти".

Нагадаємо, що в червні Україна та Угорщина уклали угоду про права угорської громади на Закарпатті.

Також повідомлялося, що Угорщина розпочинає розслідування справи щодо затримання інкасаторів "Ощадбанку".