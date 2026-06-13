Украина и Венгрия заключили соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье, — Мадьяр (видео)

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр сообщил, что Будапешт и Киев заключили соглашение по вопросу о статусе венгерской общины в Закарпатье. По словам чиновника, украинская сторона согласилась выполнить "все пункты".

По словам Мадяра, речь идет об образовательных, культурных, языковых и политических правах венгерского меньшинства. Об этом политик сообщил в видеообращении на своей странице в Facebook.

"Историческое соглашение между Венгрией и Украиной об образовательных, культурных, языковых и политических правах закарпатцев вступило в силу", — заявил Мадьяр.

По словам венгерского премьера, Киев приступил к реализации всех пунктов соглашения, а также включил это соглашение в план действий ЕС в отношении меньшинств. Политик добавляет, что согласование всех условий договора между сторонами заняло несколько недель.

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"За несколько недель нам удалось решить вопрос, с которым правительство Орбана не смогло справиться за десять лет", — отметил венгерский премьер.

Ранее "Фокус" сообщал об условиях встречи Мадьяра и Зеленского. В Будапеште отметили, что личная встреча политиков возможна, если Украина выполнит требования по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством.

Впоследствии стало известно, почему Будапешт заговорил о правах венгерской общины в Закарпатье. Одни эксперты считают это обычным политическим торгом, другие видят в заявлениях Будапешта тревожные намеки на будущие территориальные претензии.