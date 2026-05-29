Откусит ли Венгрия Закарпатье? Почему Будапешт снова заговорил о правах меньшинств и что стоит за требованиями Мадяра

Премьер Венгрии Петер Мадьяр пригрозил заблокировать вступление Украины в ЕС, если Киев не выполнит требования по правам венгерского меньшинства на Закарпатье. Одни считают это обычным политическим торгом, другие видят в заявлениях Будапешта тревожные намёки на будущие территориальные претензии. Фокус выяснял, насколько реален "закарпатский сценарий" и где проходит граница между защитой нацменьшинств и давлением на Украину.

Венгрия ожидает от Украины конкретных шагов по правам национальных меньшинств, чтобы снять вето на открытие кластеров по вступлению в ЕС. Об этом сообщили "Суспільному" источники, знакомые с переговорным процессом. По их данным, на втором раунде венгерско-украинских консультаций произошли положительные сдвиги, о которых вскоре может быть объявлено официально.

Из 11 пунктов плана по нацменьшинствам, согласованного ещё с предыдущим правительством Виктора Орбана, Украина выполнила девять. Нерешёнными остаются два вопроса: представительство меньшинств в выборных органах власти (что потребует изменений в Конституцию и может спровоцировать аналогичные требования от других стран ЕС) и культурная автономия. Сейчас речь идёт об изменениях в План действий по культурной автономии. От дальнейших действий украинской власти зависит открытие кластеров для вступления в ЕС.

Продолжаются технические консультации, и только их успешный результат может открыть путь к встрече с президентом. 27 мая премьер Венгрии Петер Мадьяр заявил, что может провести личную встречу с Владимиром Зеленским при условии прогресса в вопросе прав закарпатских венгров. Мадьяр выразил надежду, что она состоится в начале июня в Берегово, и заявил о возможности "открыть новый раздел между Украиной и Венгрией" по вопросу нацменьшинств.

Новый премьер со старыми лозунгами

Вопрос нацменьшинств стоит во главе угла и может осложнить и без того непростые отношения между странами. По мнению политологов, складывается впечатление, что Мадьяр продолжает политику Орбана в плане поддержки венгров в Украине и выдвигает свои условия. Мадьяр, который только пришёл к власти, не может не делать громких заявлений, отметил в комментарии Фокусу политолог Руслан Бортник. К тому же они продиктованы настроениями в самой Венгрии: к власти пришли правые партии, настроенные на защиту венгров не только в Украине, но и в других странах.

"По сути, требования понятны: вернуть на Закарпатье венгерские школы, которые стали закрываться в последние несколько лет, и расширить права венгров, в том числе дать им возможность избираться в парламент Украины как представителям нацменьшинств. Он требует того, что есть в Венгрии, где в местном парламенте есть представитель нацменьшинств, в том числе украинцев", — отмечает Бортник.

В Венгрии представители меньшинств не голосуют за законопроекты, но являются спикерами: поднимают вопросы и участвуют в обсуждениях, касающихся защиты прав, языка и культуры диаспоры. В Украине такая функция не предусмотрена Конституцией.

В защите прав венгерского населения — будь то в Украине, Словакии, Румынии или других странах — Мадьяр ведёт последовательную политику, подчёркивает Бортник. Но это не значит, что он претендует на часть Закарпатья, хотя определённые территориальные заявления время от времени звучат. Одно дело — говорить, другое — делать. Пока существует государство Украина, ни о каких претензиях речи быть не может.

"Если по какой-то причине Украина перестанет существовать, тогда многие захотят откусить себе кусок территории, ссылаясь на историческое прошлое, — та же Польша, Румыния, Венгрия. Но я уверен, что до такого не дойдёт и дойти не может", — считает Бортник.

Венгерский вопрос: Украине нужно идти на компромисс

Политолог Олег Постернак также отмечает: Мадьяр продаёт на внутреннем рынке образ, что он не хуже Орбана, и сможет отстоять интересы венгерских меньшинств. Такую же политику он ведёт в отношении венгров в Словакии, Румынии и других странах. Мадьяр не может начать антиукраинскую истерию, не отстаивая при этом венгерские национальные интересы.

"Давайте честно признаем: венгерское общество нашпиговано этой истерией, этими мыслями — что украинцев не нужно пускать в ЕС. Напомню, Орбан проводил национальные опросы и что-то вроде референдумов, после чего извинялся, что Мадьяр — проукраинский ставленник, что Венгрия будет колонией Украины и так далее. Мадьяру нужны определённые заявления и позиция, которые позволят выстроить отношения с Украиной с позиции сильного игрока. Вот он это и делает", — отметил Постернак в комментарии Фокусу.

Но с украинской стороны нужно идти на компромиссы. Даже не потому, что Венгрия требует, а потому, что нам рано или поздно придётся ратифицировать документы по правам национальных меньшинств. Мы к этому должны прийти, учитывая, что хотим быстро вступить в ЕС.

"С одной стороны, я бы не хотел, чтобы это выглядело как уступки Венгрии через нашу слабость. А с другой — давайте честно признаем: вступление в ЕС — это имплементация языковых, конфессиональных и других норм в наше законодательство. Мы должны быть к этому готовы", — отметил политолог.

Единственное неприемлемое требование Мадьяра, считает Постернак, — введение отдельных квот для венгерской общины в избирательной системе Верховной Рады. Украинское законодательство и Конституция этого не предусматривают, поэтому компромисс вряд ли возможен. Теоретически это можно рассмотреть для выборов в Закарпатский областной совет или местные советы.

Венгрия как "торпеда" на пути в ЕС

В экспертных кругах бытует мнение, что венгерское меньшинство в Украине должны защищать его представители, а не правительство Венгрии. Небезосновательно некоторые политики предполагают, что Венгрию используют другие государства, чтобы усложнить вступление Украины в ЕС. Им озвучивать такую позицию не с руки, поэтому они используют "торпеды" — такие как Венгрия.

Отношения с Венгрией разворачиваются в треугольнике: Украина — ЕС — Венгрия. Часть вопросов будет решаться на двустороннем уровне, но большинство — на уровне Евросоюза. У Венгрии есть двусторонние отношения с ЕС, а у Евросоюза — инструменты влияния на Венгрию. Всё это будет решаться профессиональными дискуссиями, а не лозунгами.

И главное: на Закарпатье венгры не составляют большинства, но при этом именно их вопрос постоянно поднимается. Другие нацменьшинства — румыны, болгары, словаки — не жалуются на дискриминацию. Единственная реальная угроза для Закарпатья — коллапс украинского государства, а не заявления венгерских политиков. Украине нужно искать друзей и работать над вступлением в ЕС, а не разжигать конфликты.

Напомним, премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр во время визита в Польшу заявил, что венгры в Украине имеют проблемы, как национальное меньшинство. По словам политика, который заменил на посту Виктора Орбана, он также будет блокировать движение украинцев в Европейский Союз, пока Киев не выполнит всех требований по Закарпатью.

