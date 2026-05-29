Чи відкусить Угорщина Закарпаття? Чому Будапешт знову заговорив про права меншин і що стоїть за вимогами Мадяра

Прем'єр Угорщини Петер Мадяр пригрозив заблокувати вступ України до ЄС, якщо Київ не виконає вимоги щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Одні вважають це звичайним політичним торгом, інші бачать у заявах Будапешта тривожні натяки на майбутні територіальні претензії. Фокус з'ясовував, наскільки реальний "закарпатський сценарій" і де проходить межа між захистом нацменшин і тиском на Україну.

Угорщина очікує від України конкретних кроків щодо прав національних меншин, щоб зняти вето на відкриття кластерів зі вступу до ЄС. Про це повідомили "Суспільному" джерела, знайомі з переговорним процесом. За їхніми даними, на другому раунді угорсько-українських консультацій відбулися позитивні зрушення, про які незабаром може бути оголошено офіційно.

З 11 пунктів плану щодо нацменшин, узгодженого ще з попереднім урядом Віктора Орбана, Україна виконала дев'ять. Невирішеними залишаються два питання: представництво меншин у виборних органах влади (що потребуватиме змін до Конституції і може спровокувати аналогічні вимоги від інших країн ЄС) і культурна автономія. Наразі йдеться про зміни до Плану дій щодо культурної автономії. Від подальших дій української влади залежить відкриття кластерів для вступу до ЄС.

Тривають технічні консультації, і тільки їхній успішний результат може відкрити шлях до зустрічі з президентом. 27 травня прем'єр Угорщини Петер Мадяр заявив, що може провести особисту зустріч із Володимиром Зеленським за умови прогресу в питанні прав закарпатських угорців. Мадяр висловив сподівання, що вона відбудеться на початку червня в Береговому, і заявив про можливість "відкрити новий розділ між Україною та Угорщиною" щодо питання нацменшин.

Новий прем'єр зі старими гаслами

Питання нацменшин стоїть наріжним каменем і може ускладнити і без того непрості відносини між країнами. На думку політологів, складається враження, що Мадяр продовжує політику Орбана в плані підтримки угорців в Україні та висуває свої умови. Мадяр, який тільки прийшов до влади, не може не робити гучних заяв, зазначив у коментарі Фокусу політолог Руслан Бортник. До того ж вони продиктовані настроями в самій Угорщині: до влади прийшли праві партії, налаштовані на захист угорців не тільки в Україні, а й в інших країнах.

"По суті, вимоги зрозумілі: повернути на Закарпатті угорські школи, які почали закривати в останні кілька років, і розширити права угорців, зокрема дати їм можливість обиратися до парламенту України як представникам нацменшин. Він вимагає того, що є в Угорщині, де в місцевому парламенті є представник нацменшин, зокрема українців", — зазначає Бортник.

В Угорщині представники меншин не голосують за законопроєкти, але є спікерами: піднімають питання і беруть участь в обговореннях, що стосуються захисту прав, мови і культури діаспори. В Україні така функція не передбачена Конституцією.

У захисті прав угорського населення — чи то в Україні, чи то в Словаччині, чи то в Румунії, чи то в інших країнах — Мадяр веде послідовну політику, підкреслює Бортник. Але це не означає, що він претендує на частину Закарпаття, хоча певні територіальні заяви час від часу звучать. Одна справа — говорити, інша — робити. Поки існує держава Україна, про жодні претензії мови бути не може.

"Якщо з якоїсь причини Україна перестане існувати, тоді багато хто захоче відкусити собі шматок території, посилаючись на історичне минуле, — та ж Польща, Румунія, Угорщина. Але я впевнений, що до такого не дійде і дійти не може", — вважає Бортник.

Угорське питання: Україні потрібно йти на компроміс

Політолог Олег Постернак також зазначає: Мадяр продає на внутрішньому ринку образ, що він не гірший за Орбана і зможе відстояти інтереси угорських меншин. Таку саму політику він веде щодо угорців у Словаччині, Румунії та інших країнах. Мадяр не може почати антиукраїнську істерію, не відстоюючи при цьому угорські національні інтереси.

"Давайте чесно визнаємо: угорське суспільство нашпиговане цією істерією, цими думками — що українців не потрібно пускати в ЄС. Нагадаю, Орбан проводив національні опитування і щось на кшталт референдумів, після чого вибачався, що Мадяр — проукраїнський ставленик, що Угорщина буде колонією України тощо. Мадяру потрібні певні заяви і позиція, які дозволять вибудувати відносини з Україною з позиції сильного гравця. Ось він це і робить", — зазначив Постернак у коментарі Фокусу.

Але з українського боку потрібно йти на компроміси. Навіть не тому, що Угорщина вимагає, а тому, що нам рано чи пізно доведеться ратифікувати документи з прав національних меншин. Ми до цього маємо прийти, враховуючи, що хочемо швидко вступити до ЄС.

"З одного боку, я б не хотів, щоб це виглядало як поступки Угорщині через нашу слабкість. А з іншого — давайте чесно визнаємо: вступ до ЄС — це імплементація мовних, конфесійних та інших норм у наше законодавство. Ми маємо бути до цього готові", — зазначив політолог.

Єдина неприйнятна вимога Мадяра, вважає Постернак, — запровадження окремих квот для угорської громади у виборчій системі Верховної Ради. Українське законодавство і Конституція цього не передбачають, тому компроміс навряд чи можливий. Теоретично це можна розглянути для виборів до Закарпатської обласної ради або місцевих рад.

Угорщина як "торпеда" на шляху до ЄС

В експертних колах побутує думка, що угорську меншину в Україні мають захищати її представники, а не уряд Угорщини. Небезпідставно деякі політики припускають, що Угорщину використовують інші держави, щоб ускладнити вступ України до ЄС. Їм озвучувати таку позицію не з руки, тому вони використовують "торпеди" — такі як Угорщина.

Відносини з Угорщиною розгортаються в трикутнику: Україна — ЄС — Угорщина. Частину питань вирішуватимуть на двосторонньому рівні, але більшість — на рівні Євросоюзу. В Угорщини є двосторонні відносини з ЄС, а в Євросоюзу — інструменти впливу на Угорщину. Усе це вирішуватиметься професійними дискусіями, а не гаслами.

І головне: на Закарпатті угорці не становлять більшості, але при цьому саме їхнє питання постійно порушується. Інші нацменшини — румуни, болгари, словаки — не скаржаться на дискримінацію. Єдина реальна загроза для Закарпаття — колапс української держави, а не заяви угорських політиків. Україні потрібно шукати друзів і працювати над вступом до ЄС, а не розпалювати конфлікти.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр під час візиту до Польщі заявив, що угорці в Україні мають проблеми, як національна меншина. За словами політика, який замінив на посаді Віктора Орбана, він також блокуватиме рух українців до Європейського Союзу, доки Київ не виконає всіх вимог щодо Закарпаття.

