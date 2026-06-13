Україна та Угорщина уклали угоду щодо прав угорської громади на Закарпатті, — Мадяр (відео)

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр повідомив, що Будапешт і Київ уклали угоду щодо питання статусу угорської громади на Закарпатті. За словами посадовця, українська сторона погодилася реалізувати "всі пункти".

За словами Мадяра, мова йде про освітні, культурі, мовні та політичні права угорської меншини. Про це політик повідомив у відеозверненні на своєму Facebook.

"Історична угода між Угорщиною та Україною про освітні, культурні, мовні та політичні права закарпатців стала офіційною", — заявив Мадяр.

За словами угорського прем'єра, Київ взявся за реалізацію всіх пунктів угоди, а також включила цю угоду в плані дій ЄС щодо меншин. Політик додає, що погодження всіх умов договору між сторонами зайняло кілька тижнів.

"За кілька тижнів нам вдалося вирішити справу, яку уряд Орбана не зміг вирішити за десять років", — констатував угорський прем'єр.

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Раніше Фокус повідомляв про умови зустрічі Мадяра та Зеленського. В Будапешті відзначили, що особиста зустріч політиків можлива, якщо Україна виконає вимоги щодо врегулювання ситуації з угорською меншиною.

Згодом стало відомо, чому Будапешт заговорив про права угорської громади на Закарпатті. Одні фахівці вважають це звичайним політичним торгом, інші бачать у заявах Будапешта тривожні натяки на майбутні територіальні претензії.