В Венгрии изменили конституцию, чтобы Орбан больше не смог стать премьером: что сделал парламент

В Венгрии депутаты парламента поддержали поправки к конституции, которые исключают возможность возвращения Виктора Орбана на пост премьер-министра этой страны.

135 депутатов проголосовали "за", а 50 — "против", сообщает 444.hu.

Поправка, принятая венгерскими депутатами, предусматривает ограничение срока пребывания в должности премьер-министра до 8 лет. Это коснется даже тех, кто возглавлял венгерское правительство с перерывами.

Новое правило имеет обратную силу и распространяется на всех должностных лиц, занимавших эту должность начиная с 2 мая 1990 года.

Таким образом, бывший премьер-министр Виктор Орбан, пробывший у власти в общей сложности 20 лет, юридически лишается возможности вернуться на свой пост.

Кроме того, поправка позволяет правительству ликвидировать государственные трастовые фонды, которые Орбан использовал для приватизации университетов и передачи их в руки членов своей партии.

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Реакция Орбана на поправки к венгерской конституции

В проправительственной партии "Фидес" подвергли резкой критике принятое решение. Представители партии Орбана заявили о "личностной предвзятости" поправок и недопустимости обратного применения закона.

Также в "Фидес" добавили, что подобных жестких ограничений для руководителей правительств нет ни в одной другой парламентской демократии на территории Европы.

Напомним, что в июне Украина и Венгрия заключили соглашение о правах венгерской общины в Закарпатье.

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