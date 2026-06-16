В Угорщині змінили конституцію, щоб Орбан більше не зміг стати прем'єром: що зробив парламент

В Угорщині депутати парламенту підтримали поправки до конституції, які унеможливлюють повернення Віктора Орбана на посаду прем'єр-міністра цієї держави.

135 парламентарів проголосували "за", а 50 – "проти", пише 444.hu.

Поправка, яку ухвалили угорські депутати, передбачає обмеження до 8 років строків перебування на посаді прем’єра. Це стосуватиметься навіть тих, хто очолював угорський уряд з перервами.

Нове правило має зворотню дію і стосується всіх посадових осіб, які обіймали цю посаду, починаючи з 2 травня 1990 року.

Таким чином, колишній прем'єр Віктор Орбан, який загалом перебував при владі 20 років, юридично втрачає шанс повернутися на посаду.

Крім того, поправка дозволяє уряду прибрати фонди державної довіри, які Орбан використовував для приватизації університетів і передачі їх у руки членів своєї партії.

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Реакція Орбана на поправки до угорської конституції

У провладній партії "Фідес" піддали різкій критиці ухвалене рішення. Представники партії Орбана заявили про "персональну упередженість" поправок і неприпустимість зворотного застосування закону.

Також у "Фідес" додали, що подібних жорстких обмежень для керівників урядів немає в жодній іншій парламентській демократії на території Європи.

Нагадаємо, в червні Україна та Угорщина уклали угоду щодо прав угорської громади на Закарпатті.

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