Мав відкривати сезон: у Будапешті скасували виступ російського скрипаля Рєпіна

Російський скрипаль і народний артист РФ Вадим Рєпін мав виступити в межах відкриття концертного сезону Національного філармонічного оркестру Угорщини.

Виступ росіянина мав стати ключовим на відкритті сезону. Однак концерт Рєпіна скасували завдяки зусиллям Посольства України в Угорщині, повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Замість Рєпіна на відкритті сезону виступив угорський скрипаль.

"Російська культура — культура геноциду та воєнних злочинів, яка не повинна мати жодного місця на міжнародних майданчиках", — зазначили у МЗС.

У міністерстві також пообіцяли, що українські дипломати продовжуватимуть працювати над ізоляцією представників РФ у світовій культурі.

Варто зазначити, що у Вадима Рєпіна є два громадянства: російське та бельгійське. Сам росіянин проживає у Відні. У 2022 році він отримав від російського диктатора Володимира Путіна звання народного артиста РФ.

Відео дня

Вадим Рєпін одружений зі Світланою Захаровою, яка у 2023 році опинилася під санкціями РНБО за антиукраїнську позицію. Вона також свого часу була депутаткою Державної думи РФ від партії "Єдина Росія".

Раніше концерти Рєпіна вже скасовували зусиллями української дипломатії. У січні цього року мав відбутися його виступ у німецькому Мангаймі, який після листа до мера міста не відбувся.

Також у січні скрипаль мав дати концерт у театрі Maggio Musicale Fiorentino у Флоренції. Перед цим українське посольство в Італії також зверталося до міської ради міста.

Нагадаємо, днями у Латвії скасували концерт американського репера Xzibit через те, що музикант їздив з виступами до Росії.

Також на початку червня російській співачці Славі скасували візу перед концертом в ЄС: вона відреагувала істерикою.