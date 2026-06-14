Российский скрипач и народный артист РФ Вадим Репин должен был выступить в рамках открытия концертного сезона Национального филармонического оркестра Венгрии.

Выступление россиянина должно было стать ключевым событием открытия сезона. Однако концерт Репина отменили благодаря усилиям Посольства Украины в Венгрии, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Вместо Репина на открытии сезона выступил венгерский скрипач.

"Российская культура — это культура геноцида и военных преступлений, которой не должно быть места на международных площадках", — отметили в МИД.

В министерстве также пообещали, что украинские дипломаты будут и впредь работать над изоляцией представителей РФ в мировой культуре.

Стоит отметить, что у Вадима Репина есть два гражданства: российское и бельгийское. Сам россиянин проживает в Вене. В 2022 году он получил от российского диктатора Владимира Путина звание народного артиста РФ.

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Вадим Репин женат на Светлане Захаровой, которая в 2023 году попала под санкции СНБО за антиукраинскую позицию. В свое время она также была депутатом Государственной Думы РФ от партии "Единая Россия".

Ранее концерты Репина уже отменялись благодаря усилиям украинской дипломатии. В январе этого года должно было состояться его выступление в немецком Манхайме, которое не состоялось после письма мэру города.

Кроме того, в январе скрипач должен был дать концерт в театре Maggio Musicale Fiorentino во Флоренции. Перед этим украинское посольство в Италии также обращалось в городской совет.

Напомним, на днях в Латвии отменили концерт американского рэпера Xzibit из-за того, что музыкант гастролировал в России.

Кроме того, в начале июня российской певице Славе отказали в визе перед концертом в ЕС: она отреагировала истерикой.