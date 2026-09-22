Угорщина відмовила Україні одразу у двох ключових ініціативах: у МЗС відреагували

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна не приєдналася до ініційованої Україною "Карпатської вісімки", хоча отримала відповідне запрошення. Також він заявив, що за уряду партії "Тиса" в Угорщині не будуватимуть нафтосховище для стратегічних запасів України.

Про це повідомили угорські видання HVG і Népszava.

Мадяр заявив, що Угорщину запросили до “Карпатської вісімки”, але вона не прийняла запрошення.

“Нас запросили, і ми з поважних причин не поїхали. Достатньо того, що я є прем’єр-міністром Угорщини, і якщо я про це не знаю, то, повірте, Угорщина не бере в цьому участі”, — сказав він.

Раніше HVG повідомляло, що Україна започаткувала нову регіональну ініціативу під назвою “Карпатська вісімка”. Перші повідомлення свідчили, що Угорщина також мала стати учасницею об’єднання. Водночас на офіційних фотографіях із заходу не було представника Угорщини, а угорське МЗС повідомляло лише про участь тимчасового керівника посольства в Києві.

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Після заяви Мадяра HVG звернулося до Міністерства закордонних справ Угорщини із запитаннями, чому раніше не повідомили, що країна не є учасницею об’єднання, і чому Будапешт не приєднався до ініціативи. За даними видання, у відомстві не відповіли на ці запитання, а лише підтвердили, що Угорщина не приєдналася до політичної ініціативи.

Окремо Мадяр заявив про позицію щодо зберігання українських стратегічних запасів нафти в Угорщині. Він сказав, що за уряду партії “Тиса” в країні не будуватимуть нафтосховище для України.

Йдеться про співпрацю угорської компанії Mol та українського “Нафтогазу”. Компанії підписали меморандум щодо можливості зберігання українських стратегічних запасів нафти на території Угорщини. За даними Mol, проєкт перебуває лише на початковому етапі, а компанії вивчають технічні, фінансові, екологічні та безпекові умови.

Мадяр заявив, що переговори між Mol та “Нафтогазом” розпочалися ще за попереднього уряду Віктора Орбана. За його словами, нинішній уряд не погоджується з тим, що компанія вела переговори з українською стороною без згоди уряду.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на заяви угорського прем’єра. Він заявив, що Україну здивували “безпідставно конфронтаційні заяви” Мадяра, а причини відмови Угорщини від участі в “Карпатській вісімці” залишаються невідомими.

Пост Андрія Сибіги

Сибіга також зазначив, що політика не повинна втручатися у прагматичну співпрацю між українськими та угорськими енергетичними компаніями. Він наголосив, що Україна готова до взаємовигідної та взаємоповажної двосторонньої співпраці з Угорщиною.

Нагадаємо, 20 червня в Угорщині скасували заборону на українські медіа, яку раніше запровадив Віктор Орбан.

Крім того, в країні внесли зміни до Конституції, які не дозволять Орбану надалі обіймати посаду прем’єр-міністра.