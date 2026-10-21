Двадцять шість проти однієї: Угорщина зупинила процедуру на шляху України до ЄС

Розблокування все одно очікують у грудні – просування заявок є пріоритетом ірландського головування в Раді ЄС.

Угорщина заблокувала наступний крок у процесі вступу України та Молдови до Європейського Союзу попри те, що висунуті раніше вимоги були виконані. Про це виданню Kyiv Independent повідомили національні та європейські дипломати.

Київ і Кишинів рухаються до членства разом, доки не розблокують усі шість кластерів розширення – переліки реформ, потрібних, щоб привести законодавство у відповідність до норм ЄС. Два з них країни відкрили 13 жовтня в Люксембурзі, тож залишилося ще два.

Саме їх і стосувалася зустріч технічних експертів із 27 країн ЄС 20 жовтня: учасники мали погодити процедурний крок, який запустив би розблокування останньої пари кластерів – із сільського господарства, довкілля та транспорту.

Видео дня

Угорщина цей крок заблокувала, і 26 інших держав залишилися розчарованими, розповіли троє дипломатів. Колеги просили угорську сторону пояснити позицію, проте та цього не зробила, обмежившись тим, що її погляд залишається незмінним. Постійне представництво Угорщини при ЄС на запит видання до моменту публікації не відповіло.

Одного обґрунтування позиція Будапешта точно не має. Питання прав угорськомовної меншини на освіту вже врегульоване – відповідний закон Київ ухвалив 12 жовтня.

Очікується, що воно триватиме недовго: угорському урядові важливо не виглядати в очах опозиції "м'яким" щодо України. Питання піднімуть на кожному наступному засіданні робочої групи з розширення в Брюсселі, доки глухий кут не буде пройдено, адже просування заявок України та Молдови – пріоритет ірландського головування в Раді ЄС, яке веде ці засідання до кінця року.

Високопосадовці ЄС і національні чиновники прогнозують, що останні два кластери офіційно відкриють у грудні.

Раніше повідомлялося, що Угорщина готова цього тижня послабити своє вето на просування переговорів України та Молдови щодо вступу до ЄС, а Будапешт може не блокувати направлення Києву та Кишиневу листів про потенційне відкриття двох нових переговорних кластерів.

Також прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що країна не приєдналася до ініційованої Україною "Карпатської вісімки", хоча запрошення отримала. Він додав, що за уряду партії "Тиса" в Угорщині не будуватимуть нафтосховище для стратегічних запасів України.