Большинство британцев высказались против Brexit — опрос

Однако пока ни одна крупная партия не поддерживает присоединение к ЕС

Большая часть населения Британии уже не поддерживает выход из ЕС. Более того, жители страны считают брексит провалом, о чем свидетельствуют результаты опроса компании Savanta ComRes, сообщает EurActiv.

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Сейчас 52% опрошенных считают ошибочным решение о выходе из ЕС. Еще 26% опрошенных уверены, что брексит повлек неудачные последствия для страны.

В то же время примерно трое из пяти избирателей, которые проголосовали за брексит, довольны своим выбором. Сторонники лейбористов и либерал-демократы более чем в три раза чаще сторонников консерваторов говорят о том, что Brexit был неудачным.

Еще опрос показал, что каждый пятый из тех, кто голосует за партию действующего премьера Бориса Джонсона, говорит о хороших шансах консерваторов на выборах в случае политики повторного вступления в ЕС.

Однако пока ни одна крупная британская партия не поддерживает присоединение к ЕС, а оппозиционная Лейбористская партия отвергла планы по присоединению к единому рынку.

Опрос граждан Британии провели в конце сентября. Были учтены мнения двух тысяч человек. Точность результатов компания оценила в 95%.

В 2016 году в Великобритании состоялся референдум, на котором проголосовали за выход из Европейского Союза. Тогда явка составила 72,2%, а распределение голосов было следующим: 51,9% высказались "за" брексит, а 48,2% — против. Страна была членом ЕС с 1976 года.

Как писал Фокус, с 1 октября Британия перестала пускать в страну граждан ЕС без загранпаспортов.