Більшість британців висловилися проти Brexit — опитування

Однак, поки жодна велика партія не підтримує приєднання до ЄС

Велика частина населення Британії вже не підтримує вихід з ЄС. Більше того, жителі країни вважають Брекзит провалом, про що свідчать результати опитування компанії Savanta ComRes, повідомляє EurActiv.

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Наразі 52% опитаних вважають помилковим рішення про вихід з ЄС. Ще 26% опитаних упевнені, що Брекзит має невдалі наслідки для країни.

У той же час приблизно троє з п'яти виборців, які проголосували за Брекзит, задоволені своїм вибором. Прихильники лейбористів і ліберал-демократи в понад три рази частіше за прихильників консерваторів говорять про те, що Brexit був невдалим.

Ще опитування показало, що кожен п'ятий з тих, хто голосує за партію чинного прем'єра Бориса Джонсона, говорить про хороші шанси консерваторів на виборах у разі політики повторного вступу до ЄС.

Однак, поки жодна велика британська партія не підтримує приєднання до ЄС, а опозиційна Лейбористська партія відкинула плани щодо приєднання до єдиного ринку.

Опитування громадян Британії провели в кінці вересня. Були враховані думки двох тисяч чоловік. Точність результатів компанія оцінила в 95%.

У 2016 році у Великобританії відбувся референдум, на якому проголосували за вихід з Європейського Союзу. Тоді явка становила 72,2%, а розподіл голосів був таким: 51,9% висловилися "за" Брекзит, а 48,2% — проти. Країна була членом ЄС з 1976 року.

Як писав Фокус, з 1 жовтня Британія перестала пускати в країну громадян ЄС без закордонних паспортів.