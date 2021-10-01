Наслідки Brexit. Британія перестала пускати в країну громадян ЄС без закордонних паспортів

У британському уряді стверджують, що цей захід націлений на боротьбу проти підроблених документів. Нові правила є частиною угоди про вихід королівства з ЄС.

З п'ятниці, 1 жовтня, громадяни країн Європейського союзу не можуть в'їжджати до Великобританії за своїми національними паспортами — тепер перетин кордону для них дозволяється тільки за пред'явлення закордонного паспорта. Відповідні зміни в британському законодавстві було анонсовано роком раніше. Про це повідомляє газета Evening Standard.

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За словами представників уряду Великобританії, метою цього заходу, реалізувати який стало можливо після виходу королівства з ЄС, є боротьба з підробленими паспортами. У МВС Британії стверджують, що європейські національні паспорти є одними з найбільш вилучених на кордоні фальшивих документів.

У той же час нові правила не торкнуться тих громадян ЄС, які проживають у Великобританії, які до 30 червня поточного року подали документи на отримання повного чи часткового статусу осілості — вони можуть в'їжджати на територію королівства за національним паспортом до 31 грудня 2025 року. Станом на кінець серпня громадяни ЄС отримали близько 5,4 млн таких дозволів.

У свою чергу в ЄС побоюються, що нові правила призведуть до плутанини при реєстрації на рейс до Великобританії, оскільки статус осілості не підтверджується будь-яким додатковим документом. Так, щоб уточнити, чи отримав пасажир відповідний дозвіл, представники авіакомпаній будуть змушені заходити на сайт уряду Британії, щоб перевірити електронний код, який був згенерований пасажиром на його гаджет, пише The Guardian.

Неназваний європейський дипломат у коментарі виданню висловив побоювання щодо того, що авіакомпанії зможуть не навчитися враховувати всіх нюансів непростої міграційної політики Британії і не пустити в літак громадянина ЄС, який має право в'їхати в королівство без закордонного паспорта.

Нагадаємо, Великобританія офіційно покинула Євросоюз (ця подія має назву Brexit) у ніч з 31 грудня 2020 року на 1 січня 2021. Це відбулося через чотири з половиною роки після референдуму щодо членства в ЄС.

Раніше Фокус писав про те, як голландські прикордонники вилучили бутерброди з шинкою в британського водія. Це сталося в міжнародному поромному терміналі в місті Хук ван Холланд, куди прибувають пасажирські судна з Великобританії. Причиною стали нові правила щодо ввезення продуктів у ЄС, які почали діяти після Brexit.