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"Добро пожаловать в Брексит" – у британца конфисковали бутерброды при въезде в ЕС

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Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Фото: 9news.com.au

"Потерпевший" сдался не сразу, и попытался выбороть хотя бы часть своего ланча.

Голландские пограничники изъяли бутерброды с ветчиной у британского водителя. Это произошло в международном паромном терминале в городе Хук ван Холланд, куда прибывают пассажирские суда из Великобритании.

Как сообщает канал "9news", публикуя видео инцидента, во время досмотра автомобиля гражданина Британии, таможенники выявили в салоне завернутые в фольгу хлеб с ветчиной и картофель, и немедленно отобрали их у владельца.

"Вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное", – отметил сотрудник пограничной службы.

Как отмечается в репортаже, британец сдался не сразу, и попытался выбороть хотя бы часть своего ланча, уточнив, может ли он сдать мясо и оставить себе хлеб.

"Нет, все будет конфисковано, – ответил пограничник, – Добро пожаловать в Брексит, сэр, мне очень жаль".

Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит
Конфискация, бутерброд, британия, ЕС, таможня, брексит

В материале сообщается, что попавший на видео случай не единичный, поскольку запрет на ввоз в ЕС из Британии продуктов животного происхождения действует только с 1 января, и многие граждане королевства еще это не усвоили.

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим для предотвращения передачи болезней животных через патогены в мясных и молочных продуктах. Как указано в руководстве для коммерческих водителей Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов: "Используйте, потребляйте или выбрасывайте запрещенные предметы на границе или перед ней".

Отметим, что мясо, молочные и другие продукты были запрещены к ввозу поскольку вместе с 2020-ым годом закончился и переходный период "Brexit", и с облегченной процедуры въезда для граждан стран-членов ЕС британцы перешли на "общие условия".