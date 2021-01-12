"Добро пожаловать в Брексит" – у британца конфисковали бутерброды при въезде в ЕС

"Потерпевший" сдался не сразу, и попытался выбороть хотя бы часть своего ланча.

Голландские пограничники изъяли бутерброды с ветчиной у британского водителя. Это произошло в международном паромном терминале в городе Хук ван Холланд, куда прибывают пассажирские суда из Великобритании.

Как сообщает канал "9news", публикуя видео инцидента, во время досмотра автомобиля гражданина Британии, таможенники выявили в салоне завернутые в фольгу хлеб с ветчиной и картофель, и немедленно отобрали их у владельца.

"Вам больше не разрешается ввозить в Европу определенные продукты, такие как мясо, фрукты, овощи, рыбу и тому подобное", – отметил сотрудник пограничной службы.

Как отмечается в репортаже, британец сдался не сразу, и попытался выбороть хотя бы часть своего ланча, уточнив, может ли он сдать мясо и оставить себе хлеб.

"Нет, все будет конфисковано, – ответил пограничник, – Добро пожаловать в Брексит, сэр, мне очень жаль".

В материале сообщается, что попавший на видео случай не единичный, поскольку запрет на ввоз в ЕС из Британии продуктов животного происхождения действует только с 1 января, и многие граждане королевства еще это не усвоили.

Европейская комиссия заявляет, что запрет необходим для предотвращения передачи болезней животных через патогены в мясных и молочных продуктах. Как указано в руководстве для коммерческих водителей Департамента окружающей среды, продовольствия и сельских районов: "Используйте, потребляйте или выбрасывайте запрещенные предметы на границе или перед ней".

Отметим, что мясо, молочные и другие продукты были запрещены к ввозу поскольку вместе с 2020-ым годом закончился и переходный период "Brexit", и с облегченной процедуры въезда для граждан стран-членов ЕС британцы перешли на "общие условия".