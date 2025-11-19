Президент Польши "готовит почву" для выхода из ЕС: страна может потерять субсидии, — Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что нежелание некоторых политиков поддерживать общеевропейские инициативы вроде "Зеленого курса" или централизации ЕС может привести к негативным последствиям, аналогичным Brexit, и усложнить вступление других стран в ЕС.

Одним из тех, кто не поддерживает ни "Зеленый курс", ни централизацию ЕС, является президент Польши Кароль Навроцкий, пишет ресурс tysol.pl. Однако он никогда не ратовал за выход страны из Евросоюза.

В свою очередь Сикорский считает, что, отвергая инициативы ЕС, глава государства готовит "психологическую и политическую почву для выхода Польши из ЕС".

Глава польского МИДа считает, что ЕС можно критиковать, но критика бывает двух видов: "та, которая стремится улучшить объект критики, и та, которая стремится его дискредитировать и разрушить".

"Я поддерживаю первый вариант и даже предлагаю решения. Но, намекая на то, что европейская интеграция — это заговор против Польши, вы не помогаете ни ЕС, ни Польше. Вы готовите психологическую и политическую почву для выхода из ЕС, для Polexit. Если именно этого вы и правое крыло палаты хотите добиться, по каким бы причинам вы ни знали, то скажите об этом четко, вместо того чтобы выдумывать угрозы суверенитету", — обратился Сикорский к Навроцкому и "правым" депутатам.

По его словам, как только Польша покинет ЕС по примеру Великобритании, она потеряет субсидии и возможность беспрепятственного экспорта на рынок ЕС для фермеров, врачам или программистам придется подтверждать свой диплом, чтобы работать в странах Европейского Союза, а музыкантам, чтобы дать концерт в Париже, потребуется виза. Сикорский добавил, что 75% польского экспорта идет в ЕС.

"Наше правительство не допустит Polexit", – заверил он.

Кароль Навроцкий пока никак не отреагировал на слова Сикорского.

В прошлом месяце глава польского МИДа в Лондоне призвал Европу планировать поддержку Украины минимум на три года и нарастить поставки боеприпасов и ПРО. Он назвал трехлетний горизонт "благоразумным решением".

Напомним, в частных беседах Сикорский предлагал дать гражданство и награду украинцу Владимиру Журавлеву, подозреваемому в причастности к подрыву "Северного потока".