Украине придется воевать еще три года: Сикорский предупредил о длительной войне (фото)

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в Лондоне (Великобритания) призвал Европу планировать поддержку Украины минимум на три года и нарастить поставки боеприпасов и ПРО. Он показал в здании парламента сбитый в Украине иранский беспилотник "Шахед-136" и назвал трехлетний горизонт "благоразумным решением".

Как сообщает Reuters, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, во время выступления в здании парламента в Лондоне презентовал обломки беспилотника "Шахед-136", сбитого в Украине. Он призвал европейские страны увеличить поставки боеприпасов, в частности систему противовоздушной обороны и вооружения малой и средней дальности, аргументируя это необходимостью защиты Европы.

"Украинцы планируют эту войну на три года, что является благоразумным решением", — сказал Радослав Сикорский.

Сикорский в Лондоне Фото: Скриншот

Сикорский отметил необходимость, чтобы Запад демонстрировал последовательную поддержку Киева в течение этого периода.

"И нам нужно убедить Путина, что мы готовы придерживаться этого курса как минимум в течение этих трех лет", — добавил министр. Он также настаивал на приоритетности поставок средств противовоздушной обороны и боеприпасов короткой и средней дальности для повышения обороноспособности Украины.

Сикорский также выразил надежду на решение Вашингтона о передаче Украине крылатых ракет большой дальности "Томагавк", что, по его словам, усилило бы удары по российской инфраструктуре. Он отметил, что такие шаги должны рассматриваться в рамках общей стратегии укрепления оборонного потенциала Киева.

