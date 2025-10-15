Україні доведеться воювати ще три роки: Сікорський попредив про тривалу війну (фото)

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський у Лондоні (Великобританія) закликав Європу планувати підтримку України мінімум на три роки та наростити постачання боєприпасів і ПРО. Він показав у будівлі парламенту збитий в Україні іранський безпілотник "Шахед-136" і назвав трирічний горизонт "розсудливим рішенням".

Related video

Як повідомляє Reuters, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, під час виступу в будівлі парламенту в Лондоні презентував уламки безпілотника "Шахед-136", збитого в Україні. Він закликав європейські країни збільшити постачання боєприпасів, зокрема систему протиповітряної оборони та озброєння малої та середньої дальності, аргументуючи це потребою захисту Європи.

"Українці планують цю війну на три роки, що є розсудливим рішенням", – сказав Радослав Сікорський.

Сікорський у Лондоні Фото: Скриншот

Сікорський наголосив на необхідності, щоб Захід демонстрував послідовну підтримку Києва протягом цього періоду.

"І нам потрібно переконати Путіна, що ми готові дотримуватися цього курсу щонайменше протягом цих трьох років", – додав міністр. Він також наполягав на пріоритетності постачання засобів протиповітряної оборони та боєприпасів короткої й середньої дальності для підвищення обороноздатності України.

Сікорський також висловив сподівання на рішення Вашингтона щодо передачі Україні крилатих ракет великої дальності "Томагавк", що, за його словами, посилило б удари по російській інфраструктурі. Він відзначив, що такі кроки мають розглядатися в межах загальної стратегії зміцнення оборонного потенціалу Києва.

Як повідомляв Фокус, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що запровадження безпольотної зони над Україною може посилити захист Європи.

Фокус також писав, що у вересні Радослав Сікорський заявив, що запустивши рій безпілотників у повітряний простір Польщі, Росія перевіряє реакцію НАТО за допомогою поступової ескалації, щоб уникнути повномасштабної відповіді з боку альянсу.