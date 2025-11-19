Президент Польщі "готує ґрунт" для виходу з ЄС: країна може втратити субсидії, — Сікорський

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський вважає, що небажання деяких політиків підтримувати загальноєвропейські ініціативи на кшталт "Зеленого курсу" або централізації ЄС може призвести до негативних наслідків, аналогічних Brexit, і ускладнити вступ інших країн до ЄС.

Одним із тих, хто не підтримує ані">"Зелений курс", ані централізацію ЄС, є президент Польщі Кароль Навроцький, пише ресурс tysol.pl. Однак він ніколи не ратував за вихід країни з Євросоюзу.

Зі свого боку Сікорський вважає, що, відкидаючи ініціативи ЄС, глава держави готує "психологічний і політичний ґрунт для виходу Польщі з ЄС".

Очільник польського МЗС вважає, що ЄС можна критикувати, але критика буває двох видів: "та, яка прагне поліпшити об'єкт критики, і та, яка прагне його дискредитувати і зруйнувати".

"Я підтримую перший варіант і навіть пропоную рішення. Але, натякаючи на те, що європейська інтеграція — це змова проти Польщі, ви не допомагаєте ні ЄС, ні Польщі. Ви готуєте психологічний і політичний ґрунт для виходу з ЄС, для Polexit. Якщо саме цього ви і праве крило палати хочете домогтися, з яких би причин ви не знали, то скажіть про це чітко, замість того щоб вигадувати загрози суверенітету", — звернувся Сікорський до Навроцького і "правих" депутатів.

Відео дня

За його словами, щойно Польща залишить ЄС за прикладом Великої Британії, вона втратить субсидії і можливість безперешкодного експорту на ринок ЄС для фермерів, лікарям або програмістам доведеться підтверджувати свій диплом, щоб працювати в країнах Європейського Союзу, а музикантам, щоб дати концерт у Парижі, буде потрібна віза. Сікорський додав, що 75% польського експорту йде в ЄС.

"Наш уряд не допустить Polexit", — запевнив він.

Кароль Навроцький поки ніяк не відреагував на слова Сікорського.

Минулого місяця очільник польського МЗС у Лондоні закликав Європу планувати підтримку України щонайменше на три роки і наростити постачання боєприпасів і ПРО. Він назвав трирічний горизонт "розсудливим рішенням".

Нагадаємо, у приватних бесідах Сікорський пропонував дати громадянство і нагороду українцю Володимиру Журавльову, підозрюваному в причетності до підриву "Північного потоку".