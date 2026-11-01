Отключение света в Украине 2 ноября: где посмотреть актуальные графики
2 ноября в ряде областей будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. В некоторых регионах будут введены графики почасовых отключений (ГПО), с которыми можно ознакомиться на сайтах облэнерго.
В понедельник, 2 ноября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".
Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений, объемом от 1,5 до 2,5 очереди.
Введение ГПО, как напомнили в "Укрэнерго", является следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты. В компании также подчеркнули, что ситуация в энергосистеме страны может меняться, и призвали следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.
Как ознакомиться с графиками
- Винницкая область: АО "Винницаоблэнерго"
- Волынская область: ЧАО "Волыньоблэнерго"
- Днепропетровская область: ДТЭК "Днепровские электросети"
- Донецкая область: ДТЭК "Донецкие электросети"
- Житомирская область: АО "Житомиробленерго"
- Закарпатская область: ПАО "Закарпатьеоблэнерго"
- Запорожская область: ПАО "Запорожьеоблэнерго".
- Ивано-Франковская область: АО "Прикарпатьеоблэнерго"
- Киев: ДТЭК Киевские электросети
- Киевская область: ДТЭК "Киевские региональные электросети"
- Кировоградская область: ЧАО "Кировоградоблэнерго"
- Львовская область: ЧАО "Львовоблэнерго"
- Николаевская область: АО "Николаевоблэнерго"
- Одесская область: ДТЭК "Одесские электросети"
- Полтавская область: АО "Полтаваоблэнерго"
- Ровенская область: ЧАО "Ровнооблэнерго"
- Сумская область: АО "Сумыоблэнерго"
- Тернопольская область: ОАО "Тернопольоблэнерго"
- Харьковская область: АО "Харьковоблэнерго"
- Херсонская область: АО "Херсоноблэнерго"
- Хмельницкая область: АО "Хмельницкоблэнерго"
- Черкасская область: ПАО "Черкассыоблэнерго"
- Черновицкая область: АО "Черновцыоблэнерго"
- Черниговская область: АО "Черниговоблэнерго"
Напомним, что в Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы 1 ноября были введены экстренные отключения.
Также Фокус писал, что российская атака на столицу привела к частичному отключению электроэнергии на "Киевводоканале".