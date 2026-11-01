Отключение света в Украине 2 ноября: где посмотреть актуальные графики

2 ноября в ряде областей будут вынужденно введены меры по ограничению потребления электроэнергии. В некоторых регионах будут введены графики почасовых отключений (ГПО), с которыми можно ознакомиться на сайтах облэнерго.

В понедельник, 2 ноября, в некоторых областях Украины будут введены меры по ограничению потребления электроэнергии. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

Для промышленности графики ограничения мощности будут действовать с 06:00 до 23:59, а для всех категорий потребителей с 06:00 до 23:59 будут введены графики почасовых отключений, объемом от 1,5 до 2,5 очереди.

Введение ГПО, как напомнили в "Укрэнерго", является следствием массированных российских атак на украинские энергообъекты. В компании также подчеркнули, что ситуация в энергосистеме страны может меняться, и призвали следить за сообщениями региональных операторов систем распределения.

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Как ознакомиться с графиками

Напомним, что в Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы 1 ноября были введены экстренные отключения.

Также Фокус писал, что российская атака на столицу привела к частичному отключению электроэнергии на "Киевводоканале".