В Киеве из-за постоянных обстрелов энергосистемы введены экстренные отключения

В ДТЭК сообщили, что в настоящее время энергетики работают над восстановлением поврежденного оборудования.

"По распоряжению НЭК "Укрэнерго" введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно расходуйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — говорится в сообщении ДТЭК.

В настоящее время энергетики работают над восстановлением энергоснабжения. Причиной экстренных отключений стали постоянные обстрелы со стороны россиян.

Напомним, ранее "Фокус" публиковал графики отключений на 1 ноября. Электроснабжение будет отключаться в нескольких областях. В Днепропетровской области графики не действуют.

Так, местные власти сообщили, что в некоторых районах Днепропетровской области электричество появится не раньше понедельника.