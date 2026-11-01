В Києві через постійні обстріли енергосистеми застосовані екстрені відключення

У ДТЕК повідомили, що нині енергетики працюють над відновленням пошкодженного обладання.

"За наказом НЕК Укренерго введені екстрені відключення електроенергії. Графіки відключень при цьому не діють. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію, якщо вона у вас наразі є, щоб допомогти стабілізувати систему", — сказано у повідомленні ДТЕК.

Нині енергетики працюють над відновленням енергопостачання. Причиною екстрених відключень стали постійні обстріли росіян.

Нагадаємо, раніше Фокус публікував графіки відключень на 1 листопада. Світло відключатимуть у кількох областях. У Дніпропетровському регіоні графіки не діють.

Так, місцева влада повідомляла, що у деяких районах Дніпропетровщини світло з'явиться не раніше понеділка.