В Україні 1 листопада вимикатимуть світло: у яких областях обмежать електропостачання

У неділю, 1 листопада, у частині областей вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У деяких регіонах запровадять ГПО.

У неділю, 1 листопада, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 06:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1.5 до 2.5 черги.

Запровадження ГПВ є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися й закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.

Видео дня

Київ

Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують місцеві тематичні канали.

График для Києва Фото: скриншот

Київська область

ЗМІ публікують графік відключень для кожної з 12 черг Київщини на 1 листопада.

Графік для Київщини Фото: скриншот

Під час екстрених відключень графіки не діють.

Дніпропетровська область

У Дніпропетровській області наразі графіки не діють, попередили в ДТЕК.

Оголошення ДТЕК Фото: скриншот

Через атаки по енергетичній інфраструктурі області, серйозно пошкоджено обладнання, а без світла залишається частина мешканців Дніпра та велика кількість Кам'янського, Дніпровського і Самарівського районів.

Житомирська область

В регіоні запроваджені ГПВ згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго".

Графік для Житомирщини Фото: скриншот

Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений, попередили енергетики.

Полтавська область

У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, в Полтавській області 1 листопада запровадять декілька черг.

з 06:00 по 13:00 застосовується ГПВ в обсязі 1.5 черги.

з 13:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги.

з 16:00 по 21:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги.

з 21:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 1.5 черги.

Графік для Полтавщини Фото: скриншот

Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год, а увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги.

Черкаська область

Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в "Черкасиобленерго".

График у Черкасах Фото: скриншот

ГПВ в регіоні діятимуть з 06:00 до 24:00.

Чернігівська область

За вказівкою НЕК "Укренерго", 1 листопада в області діятиме ГПВ, повідомили в "Чернігівобленерго".

Графік для Чернігівщини Фото: скриншот

Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.

Харківська область

1 листопада у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в обленерго.

Графік для Харківщини Фото: скриншот

Енергетики опублікували орієнтовний графік відсутності електропостачання за чергами з урахуванням часу на перемикання.

Нагадаємо, 31 жовтня у частині Києва запроваджені масштабні відключення. Зокрема, у Солом'янському районі обіцяли дати світло лише на півтори години.

У деяких районах Дніпропетровщини світло з'явиться не раніше понеділка.