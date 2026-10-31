В Україні 1 листопада вимикатимуть світло: у яких областях обмежать електропостачання
У неділю, 1 листопада, у частині областей вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У деяких регіонах запровадять ГПО.
У неділю, 1 листопада, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 06:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1.5 до 2.5 черги.
Запровадження ГПВ є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти, нагадали в "Укренерго" та наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися й закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.
Київ
Графіки відключення світла у Києві можна подивитися в чат-боті, на сайті або в додатку "Київ Цифровий". Також графік для усіх груп споживачів публікують місцеві тематичні канали.
Київська область
ЗМІ публікують графік відключень для кожної з 12 черг Київщини на 1 листопада.
Під час екстрених відключень графіки не діють.
Дніпропетровська область
У Дніпропетровській області наразі графіки не діють, попередили в ДТЕК.
Через атаки по енергетичній інфраструктурі області, серйозно пошкоджено обладнання, а без світла залишається частина мешканців Дніпра та велика кількість Кам'янського, Дніпровського і Самарівського районів.
Житомирська область
В регіоні запроваджені ГПВ згідно з розпорядженням НЕК "Укренерго".
Протягом доби обсяг застосування обмежень може бути змінений, попередили енергетики.
Полтавська область
У зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі, в Полтавській області 1 листопада запровадять декілька черг.
- з 06:00 по 13:00 застосовується ГПВ в обсязі 1.5 черги.
- з 13:00 по 16:00 застосовується ГПВ в обсязі 2 черги.
- з 16:00 по 21:00 застосовується ГПВ в обсязі 2.5 черги.
- з 21:00 по 23:59 застосовується ГПВ в обсязі 1.5 черги.
Відключення електроенергії відбувається не раніше зазначеного часу початку черги, впродовж 0,5 год, а увімкнення електроенергії відбувається в останні 0,5 години вимкненої черги.
Черкаська область
Через постійні ворожі обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак у Черкаській області будуть застосовані графіки погодинних відключень, повідомили в "Черкасиобленерго".
ГПВ в регіоні діятимуть з 06:00 до 24:00.
Чернігівська область
За вказівкою НЕК "Укренерго", 1 листопада в області діятиме ГПВ, повідомили в "Чернігівобленерго".
Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься.
Харківська область
1 листопада у Харківській області будуть діяти графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили в обленерго.
Енергетики опублікували орієнтовний графік відсутності електропостачання за чергами з урахуванням часу на перемикання.
Нагадаємо, 31 жовтня у частині Києва запроваджені масштабні відключення. Зокрема, у Солом'янському районі обіцяли дати світло лише на півтори години.
У деяких районах Дніпропетровщини світло з'явиться не раніше понеділка.