Отключение воды в Киеве: из-за обстрела "Киевводоканал" был частично обесточен
В воскресенье, 1 ноября, в результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве один из водопроводных объектов остался без электроснабжения.
Из-за частичного отключения электроэнергии на "Киевводоканале" в четырех районах Киева наблюдалось пониженное давление воды. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).
По данным ведомства, снижение давления воды затронуло Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы столицы. Это могло привести к временному прекращению водоснабжения в некоторых домах.
Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак?
Администрация предупредила, что для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время, отметив, что питьевую воду можно набрать в городских бюветах.
В настоящее время в КГГА сообщают о стабилизации давления в водопроводных сетях.
Напомним, ранее премьер Сергей Корецкий отметил, что россияне сосредоточиваются на подрыве систем водоснабжения в Киеве.
Фокус также сообщал, что в Центре общественного здоровья посоветовали украинцам запастись водой на три суток.