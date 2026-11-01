Отключение воды в Киеве: из-за обстрела "Киевводоканал" был частично обесточен

В воскресенье, 1 ноября, в результате атаки Вооруженных сил Российской Федерации в Киеве один из водопроводных объектов остался без электроснабжения.

Из-за частичного отключения электроэнергии на "Киевводоканале" в четырех районах Киева наблюдалось пониженное давление воды. Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация (КГГА).

По данным ведомства, снижение давления воды затронуло Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Шевченковский районы столицы. Это могло привести к временному прекращению водоснабжения в некоторых домах.

Опрос Задумывались ли вы о переезде из Киева из-за постоянных атак? Опрос открыт до Уже уехал(а) Серьезно планирую переезд Периодически об этом думаю Пока не рассматриваю такой вариант Точно не хочу уезжать Голосувати

Администрация предупредила, что для полного восстановления водоснабжения потребуется дополнительное время, отметив, что питьевую воду можно набрать в городских бюветах.

В настоящее время в КГГА сообщают о стабилизации давления в водопроводных сетях.

Видео дня

Напомним, ранее премьер Сергей Корецкий отметил, что россияне сосредоточиваются на подрыве систем водоснабжения в Киеве.

Фокус также сообщал, что в Центре общественного здоровья посоветовали украинцам запастись водой на три суток.