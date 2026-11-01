Відключення води у Києві: через обстріл "Київводоканал" було частково знеструмлено

В неділю, 1 листопада, внаслідок атаки Збройних сил Російської Федерації у Києві без живлення залишився один із водопровідних об’єктів.

Через часткове знеструмлення "Київводоканалу" у чотирьох районах Києва спостерігався знижений тиск води. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА).

За даними відомства, зниження тиску води торкнулося Голосіївського, Святошинського, Солом’янського та Шевченківського районів столиці. Це могло призвести до тимчасового припинення водопостачання у деяких будинках.

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Адміністрація попередила, що для повного відновлення водопостачання знадобиться додатковий час, зазначивши, що питну воду можна набрати в міських бюветах.

Наразі у КМДА повідомляють про стабілізацію тиску у водопровідних мережах.

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Нагадаємо, раніше прем’єр Сергій Корецький зауважив, що росіяни зосереджуються на підриві водопостачання в Києві.

Фокус також повідомляв, що в Центрі громадського здоров’я порадили українцям зробити запас води на три доби.