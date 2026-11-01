Відключення світла в Україні 2 листопада: де подивитися актуальні графіки
2 листопада у частині областей вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У деяких регіонах запровадять графіки погодинних відключень (ГПВ), які можна побачити на сайтах обленерго.
У понеділок, 2 листопада, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".
Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 06:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1.5 до 2.5 черги.
Запровадження ГПВ, як нагадали в "Укренерго", є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти. У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі країни може змінюватися та закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.
Як ознайомитися з графіками
- Вінницька область: АТ "Вінницяобленерго"
- Волинська область: ПрАТ "Волиньобленерго"
- Дніпропетровська область: ДТЕК Дніпровські електромережі
- Донецька область: ДТЕК Донецькі електромережі
- Житомирська область: АТ "Житомиробленерго"
- Закарпатська область: ПАТ "Закарпаттяобленерго"
- Запорізька область: ПАТ "Запоріжжяобленерго".
- Івано-Франківська область: АТ "Прикарпаттяобленерго"
- Київ: ДТЕК Київські електромережі
- Київська область: ДТЕК Київські регіональні електромережі
- Кіровоградська область: ПрАТ "Кіровоградобленерго"
- Львівська область: ПрАТ "Львівобленерго"
- Миколаївська область: АТ "Миколаївобленерго"
- Одеська область: ДТЕК "Одеські електромережі"
- Полтавська область: АТ "Полтаваобленерго"
- Рівненська область: ПрАТ "Рівнеобленерго"
- Сумська область: АТ "Сумиобленерго"
- Тернопільська область: ВАТ "Тернопільобленерго"
- Харківська область: АТ "Харківобленерго"
- Херсонська область: АТ "Херсонобленерго"
- Хмельницька область: АТ "Хмельницькобленерго"
- Черкаська область: ПАТ "Черкасиобленерго"
- Чернівецька область: АТ "Чернівціобленерго"
- Чернігівська область: АТ "Чернігівобленерго"
Нагадаємо, у Києві через постійні обстріли енергосистеми 1 листопада були застосовані екстрені відключення.
Також Фокус писав, що російська атака на столицю частково знеструмила "Київводоканал".