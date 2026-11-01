Відключення світла в Україні 2 листопада: де подивитися актуальні графіки

2 листопада у частині областей вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання електроенергії. У деяких регіонах запровадять графіки погодинних відключень (ГПВ), які можна побачити на сайтах обленерго.

У понеділок, 2 листопада, у частині областей України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання електроенергії. Про це повідомляє компанія "Укренерго".

Для промисловості графіки обмеження потужності будуть задіяні з 06:00 по 23:59, а для усіх категорій споживачів з 06:00 по 23:59 введуть графіки погодинних відключень, обсягом від 1.5 до 2.5 черги.

Запровадження ГПВ, як нагадали в "Укренерго", є наслідками масованих російських атак на українські енергооб'єкти. У компанії також наголосили, що ситуація в енергосистемі країни може змінюватися та закликали стежити за повідомленнями регіональних операторів систем розподілу.

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Як ознайомитися з графіками

Нагадаємо, у Києві через постійні обстріли енергосистеми 1 листопада були застосовані екстрені відключення.

Також Фокус писав, що російська атака на столицю частково знеструмила "Київводоканал".