Тиф, холера и гепатит А: медики предупредили об опасности прекращения водоснабжения в Киеве (обновлено)

Антисанитарные условия в украинской столице могут привести к вспышке инфекционных заболеваний. После остановки систем канализации и водоснабжения эпидемия начнётся уже через неделю.

Длительные перебои с водоснабжением и канализацией в Киеве создают риск распространения инфекций. Об этом, как пишет LIGA.net, сообщил городской центр контроля и профилактики заболеваний Министерства здравоохранения в ответе на запрос издания.

Ухудшение эпидемической ситуации в городе возможно уже через семь дней после остановки систем.

При этом медики считают, что киевлянам в таком случае грозит дизентерия, брюшной тиф, гепатит А и холера.

Возможная эпидемия инфекционных заболеваний в Киеве: заявление КГЦКПХ Минздрава

По данным эпидемиологического надзора, по состоянию на 1 ноября 2026 года вспышки холеры, дизентерии, брюшного тифа и вирусного гепатита А в Киеве не зарегистрированы, сообщили в ГУ "Киевский городской ЦКПХ МЗ" и отметили, что оценка рисков не является прогнозом эпидемии.

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Медики подчеркнули, что непродолжительные отключения электричества, сопровождающиеся временными перебоями в водоснабжении, не означают автоматического ухудшения эпидемической ситуации или повышения риска распространения инфекционных заболеваний.

Специалисты, как подчеркнули в Киевском городском центре контроля и профилактики болезней, постоянно анализируют потенциальные угрозы общественному здоровью, в том числе риски распространения инфекционных заболеваний в случае нарушений работы систем водоснабжения и водоотведения.

"Это превентивная работа, направленная на предотвращение возможных угроз здоровью населения, а не свидетельство наличия эпидемической опасности в столице", — говорится в сообщении.

Сообщение КГЦКПХ Минздрава

Напомним, в результате атаки ВС РФ на Киев 1 ноября потребители Голосеевского, Святошинского, Соломенского и Шевченковского районов в правобережной части города остались без водоснабжения. Через некоторое время подача воды была восстановлена, а водопроводные и канализационные насосные станции столицы заработали в штатном режиме.

Ранее премьер Сергей Корецкий отмечал, что россияне сосредоточиваются на уничтожении систем водоснабжения в Киеве.

В свою очередь директор ассоциации "Укрводоканалекология" Александр Шкин заявил, что во время длительных отключений электроэнергии в Украине могут ввести графики водоснабжения, поскольку автономные источники питания не смогут бесперебойно обеспечивать работу систем водоснабжения.

Фокус также сообщал, что в Центре общественного здоровья посоветовали украинцам запастись водой на трое суток.

Также сообщалось, сколько времени Киев сможет прожить без воды и канализации после удара по Бортницкой станции.