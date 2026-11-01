Тиф, холера та гепатит А: медики попередили про небезпеку зупинки водопостачання в Києві (оновлено)

Антисанітарні умови в українській столиці можуть спричинити спалах інфекційних захворювань. Після зупинки систем каналізації та водопостачання епідемія розпочнеться вже за тиждень.

Тривалі перебої з водопостачанням та каналізацією у Києві створюють ризик поширення інфекцій. Про це, як пише LIGA.net, повідомив міський центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я у відповіді на запит видання.

Погіршення епідемічної ситуації у місті можливе вже через сім днів після зупинки систем.

При цьому медики вважають, що киянам у такому випадку загрожує дизентерія, черевний тиф, гепатит А та холера.

Ймовірна епідемія інфекційних захворювань у Києві: заява КМЦКПХ МОЗ

За даними епідеміологічного нагляду, станом на 1 листопада 2026 року спалахів холери, дизентерії, черевного тифу та вірусного гепатиту А в Києві не зареєстровано, повідомили у ДУ "Київський міський ЦКПХ МОЗ" та наголосили, що оцінка ризиків не є прогнозом епідемії.

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Медики наголосили, що нетривалі відключення електрики, які супроводжуються тимчасовими перебоями у водопостачанні, не означають автоматичного погіршення епідемічної ситуації чи підвищення ризику поширення інфекційних захворювань.

Фахівці, як підкреслили у Київському міському центрі контролю та профілактики хвороб, постійно аналізують потенційні загрози громадському здоров'ю, зокрема й ризики поширення інфекційних захворювань у разі порушень роботи систем водопостачання та водовідведення.

"Це превентивна робота, спрямована на запобігання можливим загрозам здоров'ю населення, а не свідчення наявності епідемічної небезпеки в столиці", — йдеться у повідомленні.

Допис КМЦКПХ МОЗ

Нагадаємо, внаслідок атаки ЗС РФ по Києву 1 листопада споживачі Голосіївського, Святошинського, Солом'янського та Шевченківського районів у правобережній частині міста залишилися без водопостачання. Через деякий час подачу води було відновлено, а водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці запрацювали у штатному режимі.

Раніше прем’єр Сергій Корецький зауважував, що росіяни зосереджуються на знищенні водопостачання в Києві.

У свою чергу директор асоціації "Укрводоканалекологія" Олександр Шкін заявив, що під час тривалих відключень електроенергії в Україні можуть запровадити графіки водопостачання, оскільки автономні джерела живлення не зможуть безперебійно забезпечувати роботу систем водопостачання.

Фокус також повідомляв, що в Центрі громадського здоров’я порадили українцям зробити запас води на три доби.

Також повідомлялося, скільки часу Київ зможе прожити без води та каналізації після удару по Бортницькій станції.