Украинка рассказала о "плохих привычках" своего мужа-миллионера из Нидерландов (фото)

Блогерша Оля Авдеева, проживающая в Нидерландах, рассказала о финансовых привычках своего мужа-миллионера. По её словам, несмотря на значительное состояние, он принципиально выбирает самый дешёвый чай, игнорирует экологически чистые продукты и не платит за бренды, а деньги тратит только на автомобили и часы.

Богатство не всегда означает роскошь в быту. По словам Ольги, бережливость её мужа-иностранца порой удивляет, а иногда становится поводом для семейных споров. Сама она шутит: "Экономия у голландцев не в крови — она в генетическом коде".

Больше всего разногласий возникает по поводу продуктов. Мужчина принципиально обходит полки с пометкой "био" и не покупает органические овощи или фрукты. "Он никогда не покупает биоовощи, биофрукты, потому что считает, что это все маркетинг", – рассказала украинка.

Голландец экономит практически на всем Фото: TikTok

Та же логика применима и к повседневным вещам. Чай он выбирает самый дешёвый, потому что не видит смысла платить за название на пачке. "Потому что считает, что мы переплачиваем за бренд", – объясняет блогерша.

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Ссоры в супермаркете

Разные взгляды на расходы когда-то портили супругам походы по магазинам. В начале отношений пара даже спорила прямо у прилавков. Блогерше надоело считать каждый цент, поэтому теперь они договорились по-другому.

"Теперь я хожу в супермаркет одна с его карточкой", – призналась она.

Разные взгляды на расходы когда-то портили супругам походы по магазинам Фото: TikTok

Экономность не ограничивается едой. Мелочи повседневного обихода мужчина заказывает на бюджетных платформах.

"Такие вещи, как носки, он заказывает себе из Китая, потому что, опять же, он не считает нужным переплачивать за бренд, если речь идет просто о носках", – рассказывает Авдеева.

Одежду с известными логотипами он тоже не покупает: не видит смысла платить только за имя. Вместе с тем есть несколько статей расходов, на которых миллионер не экономит.

"Единственное дорогое, что он покупает, – это автомобили и часы", – отмечает Оля, добавляя, что в этот список входят и дорогие подарки для себя.

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