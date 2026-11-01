Українка розказала про "бідні звички" свого чоловіка-мільйонера з Нідерландів (фото)

Блогерка Оля Авдєєва, яка живе в Нідерландах, розповіла про фінансові звички свого чоловіка-мільйонера. За її словами, попри значні статки, він принципово обирає найдешевший чай, ігнорує екологічно вирощені продукти й не платить за бренди, а гроші витрачає лише на авто та годинники.

Заможність не завжди означає розкіш у побуті. За словами Ольги, ощадливість її чоловіка-іноземця інколи дивує, а подекуди стає приводом для сімейних суперечок. Сама вона жартує: "Економія в нідерландців не в крові – вона в генетичному коді".

Найбільше розбіжностей виникає навколо продуктів. Чоловік принципово обходить полиці з позначкою "біо" і не купує органічних овочів чи фруктів. "Він ніколи не купує біоовочі, біофрукти, тому що вважає, що це все маркетинг", – розповіла українка.

Нідерландець економить майже на всьому Фото: TikTok

Та сама логіка працює і з буденними речами. Чай він бере найдешевший, бо не бачить причин платити за назву на пачці. "Тому що вважає, що ми переплачуємо за бренд", – пояснює блогерка.

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Сварки у супермаркеті

Різні погляди на витрати колись псували подружжю походи по магазинах. На початку стосунків пара навіть сперечалася просто біля полиць. Блогерці набридло рахувати кожен цент, тож тепер вони домовилися інакше.

"Тепер я ходжу в супермаркет сама з його карткою", – зізналася вона.

Різні погляди на витрати колись псували подружжю походи по магазинах Фото: TikTok

Ощадливість не обмежується їжею. Дрібні речі щоденного вжитку чоловік замовляє на бюджетних платформах.

"Такі речі, як шкарпетки, він замовляє собі з Китаю, тому що, знову ж таки, він не вважає за потрібне переплачувати за бренд, якщо це просто шкарпетки", –розповідає Авдєєва.

Одяг із відомими логотипами він також не купує: платити лише за ім'я не бачить сенсу. Разом з тим, є кілька статей витрат, на яких мільйонер не заощаджує.

"Єдине дороге, що він купує, – це автомобілі і годинники", – зазначає Оля, додаючи, що до цього списку додає й дорогі подарунки для себе.

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