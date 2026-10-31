Альтернатива ATACMS: отечественная баллистическая ракета FP-7 оказалась слишком дорогой, — Штилерман

Балистическая ракета FP-7 уже прошла боевое применение и выпускается серийно. Однако с экономической точки зрения её использование невыгодно.

Украинская баллистическая ракета FP-7, которая разрабатывалась как эффективная альтернатива американской ATACMS, всё равно достаточно дорогая. Об этом во время телемарафона рассказал главный конструктор компании FirePoint Денис Штилерман.

По его словам, по сравнению с ATACAMS, которая стоит примерно 1,5 млн долларов США, отечественная разработка, способная поражать цели на расстоянии до 250 км, "достаточно дешева".

Однако, как подчеркнул он, доставлять 200 кг взрывчатки за 600 тысяч долларов, когда это можно сделать и за 50 тысяч, не имеет никакого смысла. Ведь такую же боевую часть на аналогичное расстояние способен доставить дрон FP-2.

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К тому же, конструкционно баллистическая ракета содержит меньшее количество взрывчатки, и пока на вооружение не поступит FP-7 с кассетной боевой частью, использовать фугасно-осколочную модификацию экономически нецелесообразно, отметил Штилерман.

Фото: Fire Point

Тактико-технические характеристики FP-7 Фото: Fire Point

FP-9

В то же время баллистическая ракета FP-9, предназначенная для доставки боевой нагрузки массой до 800 кг и поражения целей на расстоянии до 850 км, уже проходит заключительные испытания, сообщил главный конструктор компании.

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В ближайшее время, как он сообщил, уже ожидается боевое применение.

Напомним, о первом боевом применении FP-7 стало известно в начале октября.

16 июня руководитель компании Fire Point Денис Штиллерман в ходе международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже заявил, что украинская противоракетная система уже готова. А первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x для комплекса ПВО FREYJA компания Fire Point продемонстрировала в начале августа.