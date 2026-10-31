Альтернатива ATACMS: вітчизняна балістична ракета FP-7 виявилася надто дорогою, — Штілерман

Балістична ракета FP-7 вже пройшла бойове застосування та серійно виробляється. Утім, з економічної точки зору її використання невигідне.

Українська балістична ракета FP-7, яка розроблялася як ефективна альтернатива американській ATACMS, все одно достатньо дорога. Про це під час телемарафону розповів головний конструктор компанії FirePoint Денис Штілерман.

За його словами, порівняно з ATACAMS, яка коштує приблизно 1,5 млн доларів США, вітчизняна розробка, здатна уражати цілі на відстані до 250 км, "достатньо дешева".

Проте, наголосив він, доставляти 200 кг вибухівки за 600 тисяч доларів, коли це можна зробити й за 50 тисяч, немає ніякого сенсу. Адже таку саму бойову частину на аналогічну відстань здатен нести дрон FP-2.

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До того ж, конструкційно балістична ракета має меншу кількість вибухівки й допоки не стане на озброєння FP-7 з касетною бойовою частиною, використовувати фугасно-уламкову модифікацію економічно недоцільно, зазначив Штілерман.

Видео дня

Фото: Fire Point

Тактико-технічні дані FP-7 Фото: Fire Point

FP-9

У той самий час балістична ракета FP-9, призначена для доставки бойового навантаження масою до 800 кг та ураження цілей на відстані до 850 км, вже проходить фінальні випробування, повідомив головний конструктор компанії.

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Найближчим часом, анонсував він, очікується бойове застосування.

Нагадаємо, про перше бойове застосування FP-7 стало відомо на початку жовтня.

16 червня керівник Fire Point Денис Штіллерман під час міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі заявив, що українська антибалістична система вже готова. А перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x для комплексу ППО FREYJA компанія Fire Point продемонструвала на початку серпня.