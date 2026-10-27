Зброя чи політичний проєкт: чому експерти сперечаються про "Фламінго"

Пожежі на російських оборонних заводах і пробиті дахи на супутникових знімках — із цими ударами пов'язували українські ракети "Фламінго". Проте суперечки про їхні можливості не вщухають, а слова керівниці Fire Point про "політичну заяву" додали нових запитань. Фокус розпитав військових експертів, що відомо про бойові результати "Фламінго" та наскільки далеко компанія просунулася у створенні балістичних ракет.

Вперше про крилаті ракети FP-5 "Фламінго" повідомила західне агентство Associated Press. Компанія-виробник Fire Point заявила, що ракету виготовляють з композитних матеріалів і що вона летить на 3 тис. км зі швидкості 950 км/год. Після цього раз чи два на місяць з'являлась інформація про ймовірне використання цих засобів ураження для ударів по важливих цілях у РФ. OSINTери підрахували, що протягом шести місяців відбулось мінімум два влучання "Фламінго" на 23 пусків.

Керівниця Fire Point Ірина Терех під час виступу на конференції Brave1 назвала "Фламінго" важливішою як політичну заяву, ніж як "суперзброю". Поширення фрагмента її липневого інтерв'ю спричинило критику та запитання щодо державних замовлень. Згодом Терех пояснила: компанія продовжує розвивати "Фламінго", а відмовлятися від її виробництва не планує.

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Фокус поговорив з експертами про те, які завдання має виконувати "Фламінго", чи можна підтвердити про її застосування та наскільки публічні очікування від ракети відповідають її реальним можливостям. Ще один напрямок роботи Ірини Терех — це балістика: тож чому Fire Point зосереджує зусилля на балістичних розробках і яке місце вони мають посісти в українському арсеналі?

Феномен ракети "Фламінго" — вигадка чи реальна зброя

Чи існують ракети "Фламінго"?

За оцінкою військового експерта Олександра Коваленка, публічно відомі низка влучань та використання "Фламінго", тому можна не сумніватись у її існуванні. Про це говорять, наприклад, фото з ураження бази ФСБ в Криму, а це перша публічна згадка. Крім того, є відео та супутникові фото після удару по "Воткінському заводу", коли зруйнували цехи для складання електроніки для "Іскандерів".

"Верифікованих ударів ракетою "Фламінго" дуже багато. До того ж багато є верифікованих прольотів по території Російської Федерації. Найбільш болісний удар — це удар по заводу "Прогрес", який виробляє ракетоносії "Союз-21А", "Союз-21Б". Тобто там стерильність при виробництві на рівні хірургічної зали. Влучання настільки потужної ракети — це фактично зупинка виробництва", — каже експерт.

Фокус поцікавився, чому у Fire Point говорять про ракету як "політичний стейтмент" (тобто "політичний акцент"). Коваленко пояснив, що Україна повинна мати всю номенклатуру засобів ураження супротивника, якою вона мала б можливість управляти самостійно без вказівок партнерів.

"Основна наша задача — це щоб ми були абсолютно самостійні в використанні цих засобів. Самі виробили й самі запустили по Росії", — наголосив Фокусу Коваленко.

Тим часом військовий експерт Олег Жданов критично оцінив публічну інформацію про використання "Фламінго". Він зауважив, що Міноборони РФ жодного разу не показувало уламків двигуна цього засобу ураження, які мали б зберегтись після влучання.

"Скоріш за все, випробування в бойових умовах теж відбулося в одиничних прикладах чи в одиничних випадках. Тому оцінити ефективність цієї ракети на сьогоднішні дуже важко. Судячи з заяви директорки цього підприємства, то це взагалі політичний проєкт", — сказав він Фокусу.

Водночас росіяни завжди поспішно демонструють шматки ракети Storm Shadow, якщо Україна їх використовувала. Крім того, Сили оборони відкрито пишуть про удари крилатих ракет "Нептун" і справді є ураження портової інфраструктури РФ. Імовірні атаки засобів ураження, які приймають за "Фламінго", можуть бути зовсім іншою зброєю: тим же "Нептуном" чи комплексним влучанням різної зброї. З його слів, головний доказ існування й ефективності цих ракет — це "наші вороги", які поки нічого реального не показали.

Жданов уточнив, що те, що видають за "Фламінго", може бути старою розробкою конструкторського бюро Туполєва "Рейс". З його слів, компанія могла взяти ці розробки, пофарбувала у "дивний колір" і зробила кілька пусків, і "це все, що ми знаємо про цю ракету". Крім того, у компанії немає напрацювань, конструкторського бюро, інженерів (з фахівців — Денис Штілерман, який "зник"), виробничих потужностей.

"Я думаю, що вони могли майстерню якусь орендували, маніпуляції з цим рейсом робили, й в них вийшло декілька ракет, які вони в складі декількох ударів застосували", — вважає експерт.

Чи існує балістика Fire Point?

Коваленко зауважив, що на сьогодні Fire Point робила анонси балістичних ракет FP-7/FP-9 та показувала пускові випробування. Крім того, була заява про успішне бойове випробування десь у Донецькій області. При цьому РФ нічого не говорила про прильоти FP-7, хоч зазвичай якісь уламки показують та роблять заяви. Є ймовірність, що ракету перехопили й вона упала у недосяжній місцевості, десь у лісі, в озеро, в море.

"Поки що по балістиці такого не відбувалося. Або вона влучила в якийсь об'єкт, де була велика пожежа. Хоча це дивне припущення, тому що як мінімум двигун точно мали б знайти й ідентифікувати його як двигун літального апарату", — додав він.

Зі слів Жданові, він не вірить, що балістичні ракети Fire Point — це реальність, оскільки "Фламінго" хоча б бачили на виставках, а FP-7/FP-9 показували лише у вигляді макетів. Щодо використання, то були повідомлення про начебто успішне відпрацювання у Донецькій області, але окрім "хитрих заяв" — більш нічого.

Тактика використання "Фламінго"

Бойові можливості "Фламінго"

Україна має низку засобів ураження з різними бойовими та технічними характеристиками та специфікою використання, і "Фламінго" відіграє свою особисту роль. Наприклад, далекобійні дрони мають бойову частину, умовно, від 50 до 120 кг, але цього не вистачає для руйнування цеху оборонного заводу. Ракета "Нептун" несе більшу бойову частину, але має обмежену дальність: до 1000 км та 400-450 БЧ. Тоді як у крилатої ракети Fire Point у рази більша дальність (3000 км) та кількість вибухівки (1,5 тонни), яку вона доставляє до цілі.

"Фламінго — це ракета, яка в 10 разів потужніша, аніж один дрон з максимальним навантаженням. Якщо мінімальна БЧ у БПЛА, то у 20 разів потужніше, а швидкість більша, ніж у середньостатистичного тихохідного поршневого дрона. І дальність, швидкість, потужність — це все для того, щоб зруйнувати великий об'єкт, бо удари звичайними дронами — то був б досить це був би довгий процес і із мінімальним результатом", — пояснив Коваленко.

Він додав, що 1500 кг вибухівки вистачить, щоб знищувати великі за площею об'єкти, на яких дронів не вистачило б. Крім того, об'єкти отримують серйозніші пошкодження та виходять з ладу на довший час.

Що відомо про технічні можливості "Фламінго"

Компанія-виробник не публікувала дані про показник "Колове вірогідне відхилення" (КВО) для ракет "Фламінго", зауважив Коваленко. Для цього проводять спеціальні випробування з мішенями та фіксують влучання та промахи. Крім того, дані про влучність могла б показати високоточна американська супутникова розвідка, але Україна не має до неї доступу. Втім, є верифіковані дані з точок влучання, коли били по заводах.

"Відстань в 3000 км збільшує відхилення, помилку при наведенні і відповідно, якщо ми не говоримо про високоточні технології на рівні супутника супроводження і до наведення, то це може бути десь в межах 50 метрів", — сказав експерт.

Якщо ціль — завод, який має дуже велику площу, то це достатньо велика точність. З іншого боку, були дані про менші цілі, коли ракета влучала поруч, і тоді було відхилення 15-20 м.

Щодо можливості "Фламінго" проходити ППО, то Коваленко нагадав, що ідеться про крилату ракету, яка уміє маневрувати на наднизьких висотах близько 30-40 м. Ця особливість робить ракету непомітної для ППО. Водночас, вона велика за розмірами (6 м) та має зовнішні реактивні двигуни з добрепомітною тепловою сигнатурою.

"Цю ракету дуже легко помітити на висотах середніх та великих. РЛС її бачить як новорічну іграшку. Але, якщо вона летить низько, то справді — менш помітна", — погодився він.

Останнім часом з'явилась інформація, що ЗС РФ підіймають у повітря дефіцит літаки ДРЛВ А-50У, яких у РФ залишилось лиш три і їх бережуть. Ці літаки можуть виявляти ракети "Фламінго", і те, що А-50У почали працювати, ще раз доводить, що "Фламінго" існують, додав експерт.

"Ракета ефективна в питаннях прориву ППО, але при цьому інструменти протидії їй є. Це той самий літак А-50У, який значно розширює можливості російської ППО", — сказав Коваленко Фокусу.

Чому відомо про одиничні застосування "Фламінго", а не про масові пуски

Експерт також відповів на питання, чому з'являється інформація про одиничні пуски, а не про масові, як то робить, наприклад, РФ. Зокрема, Кремль налагодив виробництво трьох балістичних ракет та трьох-чотирьох крилатих на добу, тобто місячне виробництво — близько сотні. Тим часом в України немає такого масового виробництва, хоч публічно відомо далеко не про усі пуски, додав він.

"Успішні чи рекламні приклади застосування "Фламінго" говорять про те, що ракета не масова. З такою інтенсивністю її важко назвати серійною ракетою", — уточнив Коваленко.

"Фламінго" vs балістика від Fire Point та державних КБ

Балістичні ракети мають іншу тактику бойового застосування, ніж "Фламінго": вони летять за балістичною траєкторією, мають меншу дальність, ніж "Фламінго", та несуть менше вибухівки, пояснив Коваленко. Наприклад, у розробки Fire Point FP-7 — дальність 250-300 км, у FP-9 — до 800 км. Вони мають меншу потужність і використовуються для високоточкового ураження цілі та їх набагато важче.

Зі слів експерта, РФ може перехопити "Фламінго" будь-яким засобом ППО, то як проти балістики використовують ЗРК С-300, С-400 "Триумф" та деякі інші.

"У РФ обмежена кількість ППО проти балістики й при цьому ще й зенітно-артилерійські ракети дорожчі та значно менша кількість. Отже, балістика — це складніша для перехоплення ракета з призначенням більш точково ураження цілі: наприклад, командного пункту, чи ТЕС, чи підприємства, — де потрібна максимальна точність", — сказав він.

Проблеми з балістикою України

Своєю чергою Олег Жданов пояснив, що в Україні існують розробники балістичної зброї, які отримують державне фінансування і справді на шляху до розв'язання цієї проблеми. Наприклад, це КБ "Южний" та його комплекс "Сапсан"/"Грім-2". Водночас Жданов наголосив, що балістика давно була б, якби працював завод з виробництва твердого ракетного палива. Україна будує з Данією новий завод на території ЄС, але виробництво запустять лише через два роки.

"Тут технологічний глухий кут, бо немає ракетного палива. Випробувальні пуски ми здійснювали за рахунок запасів ракетного палива в старих міжконтинентальних ракетах. Не ясно, чи це достовірно, бо інформація від ворогів. Тим часом у державних КБ казали ще до війни, що можуть виготовити стільки зброї, скільки профінансує держава. Але це про "Нептуни" та дрони-перехоплювачі", — додав Жданов.

Зазначимо, 23 жовтня росЗМІ повідомили про вибухи в Орлі, а OSINTери встановили, що ідеться про повітряний удар по заводу "Прогрес". Ціль повітряної атаки розміщена на відстані 200 км від кордону України: при цьому росіяни заявили про атаку ракет "Фламінго", а українські військові — про відпрацювання авіаракет Storm Shadow.

Нагадуємо, у травня 2026 року журналіст Єфрем Лукацький відвідав таємний цех, у якому, зі слів Fire Point, виготовляли крилаті ракети "Фламінго".