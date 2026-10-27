Оружие или политический проект: почему эксперты спорят о "Фламинго"

Пожары на российских оборонных заводах и пробитые крыши на спутниковых снимках — с этими ударами связывали украинские ракеты "Фламинго". Однако споры об их возможностях не утихают, а слова руководительницы Fire Point о "политическом заявлении" вызвали новые вопросы. Фокус расспросил военных экспертов, что известно о боевых результатах "Фламинго" и насколько далеко компания продвинулась в создании баллистических ракет.

Впервые о крылатых ракетах FP-5 "Фламинго" сообщило западное агентство Associated Press. Компания-производитель Fire Point заявила, что ракета изготавливается из композитных материалов и летит на расстояние 3 тыс. км со скоростью 950 км/ч. После этого раз или два в месяц появлялась информация о возможном использовании этих средств поражения для нанесения ударов по важным целям в РФ. OSINT-аналитики подсчитали, что в течение шести месяцев было зафиксировано как минимум два попадания "Фламинго" из 23 запусков.

Руководительница Fire Point Ирина Терех во время выступления на конференции Brave1 назвала "Фламинго" скорее политическим заявлением, чем "супероружием". Распространение фрагмента её июльского интервью вызвало критику и вопросы относительно государственных заказов. Впоследствии Терех пояснила: компания продолжает развивать "Фламинго" и не планирует отказываться от его производства.

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Фокус поговорил с экспертами о том, какие задачи должна решать "Фламинго", можно ли подтвердить факты её применения и насколько ожидания общественности в отношении ракеты соответствуют её реальным возможностям. Еще одно направление работы Ирины Терех — это баллистика: так почему же Fire Point сосредотачивает усилия на баллистических разработках и какое место они должны занять в украинском арсенале?

Феномен ракеты "Фламинго" — вымысел или реальное оружие

Существуют ли ракеты "Фламинго"?

По оценке военного эксперта Александра Коваленко, общеизвестно о ряде попаданий и применении "Фламинго", поэтому в её существовании можно не сомневаться. Об этом свидетельствуют, например, фотографии поражения базы ФСБ в Крыму, а это первое публичное упоминание. Кроме того, есть видео и спутниковые снимки после удара по "Воткинскому заводу", когда были разрушены цеха по сборке электроники для "Искандеров".

"Подтвержденных ракетных ударов с использованием ракеты "Фламинго" очень много. К тому же зафиксировано множество подтвержденных пролетов над территорией Российской Федерации. Самый болезненный удар — это удар по заводу "Прогресс", который производит ракетоносители "Союз-21А", "Союз-21Б". То есть там стерильность при производстве на уровне хирургического зала. Попадание столь мощной ракеты — это фактически остановка производства", — говорит эксперт.

Фокус поинтересовался, почему в Fire Point называют ракету "политическим стейтментом" (то есть "политическим акцентом"). Коваленко пояснил, что Украина должна обладать всей номенклатурой средств поражения противника, которыми она могла бы управлять самостоятельно, без указаний партнеров.

"Наша главная задача — добиться полной самостоятельности в использовании этих средств. Мы сами их разработали и сами запустили по всей России", — подчеркнул Коваленко Фокусу.

Между тем военный эксперт Олег Жданов критически оценил появившуюся в СМИ информацию об использовании "Фламинго". Он отметил, что Минобороны РФ ни разу не показывало обломков двигателя этого средства поражения, которые должны были бы сохраниться после попадания.

"Скорее всего, испытания в боевых условиях также проводились в единичных экземплярах или в единичных случаях. Поэтому оценить эффективность этой ракеты на сегодняшний день очень сложно. Судя по заявлению директора этого предприятия, это вообще политический проект", — сказал он Фокусу.

В то же время россияне всегда поспешно демонстрируют обломки ракеты Storm Shadow, если Украина их использовала. Кроме того, Силы обороны открыто пишут об ударах крылатыми ракетами "Нептун", и действительно имеются случаи поражения портовой инфраструктуры РФ. Вероятные атаки средств поражения, которые принимают за "Фламинго", могут быть совсем другим оружием: тем же "Нептуном" или комплексным попаданием различного оружия. По его словам, главное доказательство существования и эффективности этих ракет — это "наши враги", которые пока ничего реального не показали.

Жданов уточнил, что то, что выдают за "Фламинго", может оказаться старой разработкой конструкторского бюро Туполева "Рейс". По его словам, компания могла взять эти разработки, покрасила их в "странный цвет" и провела несколько запусков, и "это все, что мы знаем об этой ракете". Кроме того, у компании нет наработок, конструкторского бюро, инженеров (из специалистов — Денис Штилерман, который "исчез"), производственных мощностей.

"Я думаю, что они, возможно, арендовали какую-то мастерскую, проводили там работы с этим запуском, и у них получилось несколько ракет, которые они применили в ходе нескольких ударов", — считает эксперт.

Существует ли баллистика Fire Point?

Коваленко отметил, что на сегодняшний день компания Fire Point анонсировала баллистические ракеты FP-7/FP-9 и демонстрировала их пусковые испытания. Кроме того, было заявление об успешном боевом испытании где-то в Донецкой области. При этом РФ ничего не говорила о прилетах FP-7, хотя обычно показывают какие-то обломки и делают заявления. Есть вероятность, что ракету перехватили и она упала в труднодоступной местности, где-то в лесу, в озеро или в море.

"Пока что с точки зрения баллистики ничего подобного не происходило. Или она попала в какой-то объект, где произошёл крупный пожар. Хотя это странное предположение, потому что, как минимум, двигатель точно должны были бы найти и идентифицировать его как двигатель летательного аппарата", — добавил он.

По словам Жданова, он не верит, что баллистические ракеты Fire Point — это реальность, поскольку "Фламинго" хотя бы показывали на выставках, а FP-7/FP-9 демонстрировали лишь в виде макетов. Что касается использования, то были сообщения о якобы успешных испытаниях в Донецкой области, но кроме "хитрых заявлений" — больше ничего.

Тактика использования "Фламинго"

Боевые возможности "Фламинго"

У Украины есть ряд средств поражения с различными боевыми и техническими характеристиками и особенностями применения, и "Фламинго" играет в этом свою особую роль. Например, дальнобойные дроны имеют боевую часть, условно, от 50 до 120 кг, но этого недостаточно для разрушения цеха оборонного завода. Ракета "Нептун" несет более мощную боевую часть, но имеет ограниченную дальность: до 1000 км и 400–450 БЧ. В то время как у крылатой ракеты Fire Point в разы больше дальность (3000 км) и количество взрывчатки (1,5 тонны), которое она доставляет к цели.

"Фламинго" — это ракета, мощность которой в 10 раз превышает мощность одного дрона с максимальной нагрузкой. Если у БПЛА минимальная боевая часть, то она в 20 раз мощнее, а скорость выше, чем у среднестатистического маломощного поршневого дрона. И дальность, скорость, мощность — все это для того, чтобы разрушить крупный объект, ведь удары обычными дронами — это был бы довольно долгий процесс с минимальным результатом", — пояснил Коваленко.

Он добавил, что 1500 кг взрывчатки хватит для уничтожения крупных по площади объектов, для которых дронов было бы недостаточно. Кроме того, объекты получают более серьезные повреждения и выходят из строя на более длительный срок.

Что известно о технических возможностях "Фламинго"

Компания-производитель не публиковала данные о показателе "Круговое достоверное отклонение" (КДО) для ракет "Фламинго", отметил Коваленко. Для этого проводят специальные испытания с мишенями и фиксируют попадания и промахи. Кроме того, данные о меткости могла бы предоставить высокоточная американская спутниковая разведка, но Украина не имеет к ней доступа. Впрочем, есть проверенные данные о точках попадания, когда наносились удары по заводам.

"Расстояние в 3000 км увеличивает отклонение, погрешность при наведении и, соответственно, если речь не идет о высокоточных технологиях уровня спутникового сопровождения и наведения, то это может составлять где-то в пределах 50 метров", — сказал эксперт.

Если цель — завод, занимающий очень большую площадь, то это достаточно высокая точность. С другой стороны, были данные о более мелких целях, когда ракета попадала рядом, и тогда отклонение составляло 15–20 м.

Что касается способности "Фламинго" обходить ПВО, то Коваленко напомнил, что речь идет о крылатой ракете, способной маневрировать на сверхнизких высотах около 30–40 м. Эта особенность делает ракету незаметной для ПВО. В то же время она имеет большие размеры (6 м) и оснащена внешними реактивными двигателями с хорошо заметной тепловой сигнатурой.

"Эту ракету очень легко заметить на средних и больших высотах. РЛС видит её как новогоднюю игрушку. Но если она летит низко, то действительно — менее заметна", — согласился он.

В последнее время появилась информация о том, что ВС РФ поднимают в воздух дефицитные самолеты ДРЛВ А-50У, которых в РФ осталось всего три и которые берегут. Эти самолеты могут обнаруживать ракеты "Фламинго", и то, что А-50У начали работать, еще раз доказывает, что "Фламинго" существуют, добавил эксперт.

"Ракета эффективна в плане прорыва ПВО, но при этом существуют средства противодействия ей. Это тот самый самолет А-50У, который значительно расширяет возможности российской ПВО", — сказал Коваленко Фокус.

Почему известно об единичных применениях "Фламинго", а не о массовых запусках

Эксперт также ответил на вопрос, почему появляется информация об единичных запусках, а не о массовых, как это делает, например, РФ. В частности, Кремль наладил производство трех баллистических ракет и трех-четырех крылатых ракет в сутки, то есть месячный объем производства составляет около сотни. Между тем в Украине нет такого массового производства, хотя публично известно далеко не обо всех пусках, добавил он.

"Успешные или рекламные примеры применения "Фламинго" свидетельствуют о том, что ракета не является массовой. При такой интенсивности её трудно назвать серийной ракетой", — уточнил Коваленко.

"Фламинго" против баллистики от Fire Point и государственных КБ

Балистические ракеты отличаются от "Фламинго" по тактике боевого применения: они летят по баллистической траектории, имеют меньшую дальность, чем "Фламинго", и несут меньшее количество взрывчатки, пояснил Коваленко. Например, у модели Fire Point FP-7 дальность составляет 250–300 км, у FP-9 — до 800 км. Они имеют меньшую мощность и используются для высокоточного поражения целей, а также значительно тяжелее.

По словам эксперта, РФ может перехватить "Фламинго" с помощью любого средства ПВО, так же как для противоракетной обороны используются ЗРК С-300, С-400 "Триумф" и некоторые другие.

"В РФ ограничено количество средств ПВО против баллистических ракет, при этом зенитно-артиллерийские ракеты стоят дороже, а их количество значительно меньше. Следовательно, баллистическая ракета — это более сложная для перехвата ракета, предназначенная для более точного поражения цели: например, командного пункта, ТЭС или предприятия, — где требуется максимальная точность", — сказал он.

Проблемы с баллистикой Украины

В свою очередь Олег Жданов пояснил, что в Украине есть разработчики баллистического оружия, которые получают государственное финансирование и действительно находятся на пути к решению этой проблемы. Например, это КБ "Южный" и его комплекс "Сапсан"/"Гром-2". В то же время Жданов подчеркнул, что баллистика давно бы появилась, если бы работал завод по производству твёрдого ракетного топлива. Украина строит совместно с Данией новый завод на территории ЕС, но производство запустят только через два года.

"Здесь технологический тупик, потому что нет ракетного топлива. Испытательные пуски мы осуществляли за счет запасов ракетного топлива в старых межконтинентальных ракетах. Неясно, достоверна ли эта информация, ведь она поступила от противника. Между тем в государственных КБ ещё до войны заявляли, что могут изготовить столько оружия, сколько профинансирует государство. Но речь идёт о "Нептунах" и дронах-перехватчиках", — добавил Жданов.

Отметим, что 23 октября российские СМИ сообщили о взрывах в Орле, а специалисты по OSINT установили, что речь идет о воздушном ударе по заводу "Прогресс". Цель воздушной атаки расположена на расстоянии 200 км от границы Украины: при этом россияне заявили об атаке ракет "Фламинго", а украинские военные — об отработке авиаракет Storm Shadow.

Напоминаем, что в мае 2026 года журналист Ефрем Лукацкий посетил секретный цех, в котором, по словам представителей Fire Point, изготавливали крылатые ракеты "Фламинго".