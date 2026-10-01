Сили оборони вперше застосували тактичну балістику FP-7, — Зеленський (відео)

Президент України повідомив, що Сили оборони вперше застосували балістику українського виробництва.

"Українська тактична балістика. FP-7. Перше бойове застосування. Дякую за результат. Далі – виробництво. Слава Україні!" — написав Володимир Зеленський у соцмережах.

10 вересня CEO компанії Fire Point Ірина Терех під час заходу "Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking" казала, що вже розпочато військові випробування балістичної ракети FP-7 (або як її звуть "Пелікан"). За її словами, FP-7 вже успішно пройшла два попередні етапи випробувань і нині проходить військові. Цей процес також є частиною кодифікації ракети. Терех тоді казала, що FP-7 може перейти до застосування вже найближчими тижнями.

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Нагадаємо, що 16 червня керівник Fire Point Денис Штіллерман під час міжнародної виставки озброєнь Eurosatory-2026 у Парижі заявив, що українська антибалістична система вже готова. А перше випробування ракети-перехоплювача FP-7.x для комплексу ППО FREYJA компанія Fire Point продемонструвала на початку серпня.