Силы обороны впервые применили тактическую баллистику FP-7, — Зеленский (видео)

Президент Украины сообщил, что Силы обороны впервые применили баллистическое оружие украинского производства.

"Украинская тактическая баллистика. FP-7. Первое боевое применение. Спасибо за результат. Дальше — производство. Слава Украине!" — написал Владимир Зеленский в соцсетях.

10 сентября генеральный директор компании Fire Point Ирина Терех в ходе мероприятия "Photonics4Defense 2026: Technology Exchange & Matchmaking" сообщила, что уже начались военные испытания баллистической ракеты FP-7 (или, как её ещё называют, "Пеликан"). По её словам, FP-7 уже успешно прошла два предыдущих этапа испытаний и в настоящее время проходит военные испытания. Этот процесс также является частью кодификации ракеты. Терех тогда заявила, что FP-7 может быть введена в эксплуатацию уже в ближайшие недели.

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Напомним, что 16 июня руководитель Fire Point Денис Штиллерман в ходе международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже заявил, что украинская противоракетная система уже готова. А первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x для комплекса ПВО FREYJA компания Fire Point продемонстрировала в начале августа.