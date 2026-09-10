Украинская баллистическая ракета FP-7 перейдет к боевому применению: в Fire Point назвали сроки

Украинская компания Fire Point ожидает, что баллистическая ракета FP-7 поступит на вооружение в течение ближайших недель. Проект уже прошел два из трех этапов испытаний.

Об этом сообщила генеральный директор Fire Point Ирина Терех в ходе оборонной выставки MSPO 2026 в Польше 10 сентября, передает корреспондент NV.

По её словам, речь о сроках боевого применения FP-7 идёт именно о неделях, а не о месяцах.

"Поэтому мы ожидаем, что это начнёт функционировать очень скоро. То есть речь идёт о неделях, а не о месяцах или чем-то подобном", — сказала Терех.

FP-7 — баллистическая ракета классической конструкции для поражения целей на средних дистанциях. Она изготовлена из композитных материалов, что снижает её массу и увеличивает дальность полёта. Ракета запускается с помощью твердотопливного ракетного ускорителя с наземной платформы на базе прицепа.

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Балистическая ракета FP-7 Фото: nv.ua

Согласно данным инфографики NV, дальность полета FP-7 составляет до 300 км, высота полета — до 65 км, масса боевой части — до 150 кг. Максимальная скорость достигает 4,4 Маха, точность заявлена на уровне 14 м, а максимальное время полета — 4,2 минуты. Ориентировочная стоимость ракеты составляет $500–800 тыс.

По аэродинамической компоновке и принципам управления FP-7 имеет общие черты с советской ракетой 48Н6 для ЗРК С-400, однако отличается системой наведения и аппаратурой управления полётом. Ракета стартует благодаря движению по наклонной направляющей, а не вертикально.

Балистическая ракета FP-7 Фото: nv.ua

Терех также рассказала о FP-9. Сейчас ракета находится на этапе летных испытаний. По её словам, из-за большой дальности полёта Украине может не хватить пространства для полноценного тестирования.

"Поскольку это баллистическая ракета очень большой дальности, вероятно, второй этап плавно перейдет в третий, так как в Украине не хватает пространства для реальных испытаний. И, возможно, нам придётся начать испытания непосредственно на враге", — рассказала представительница компании.

FP-9 разрабатывается как аналог американской ракеты ATACMS с более мощной боевой частью и вдвое меньшей стоимостью. Она имеет дальность до 855 км, высоту полёта до 70 км, боевую часть массой до 800 кг, скорость до 2200 м/с, точность 20 м и максимальное время полёта 8,7 минуты.

Первый этап испытаний предусматривает наземные и лабораторные испытания отдельных систем и подсистем, в частности ракетного двигателя и системы навигации. Второй — летные испытания на территории Украины, после чего начинаются военные испытания.

В Fire Point отметили, что военные испытания являются частью процесса кодификации и фактически означают военное развертывание, которое ракеты также должны пройти.

Напомним, что 16 июня руководитель Fire Point Денис Штиллерман во время международной выставки вооружений Eurosatory-2026 в Париже заявил, что украинская противоракетная система уже готова. А первое испытание ракеты-перехватчика FP-7.x для комплекса ПВО FREYJA компания Fire Point продемонстрировала в начале августа.