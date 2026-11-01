Италия тратит миллионы евро на содержание "уродливой" яхты российского олигарха

Парусная яхта "А" российского олигарха Андрея Мельниченко, одно из крупнейших в мире парусных судов, стоимостью около 600 миллионов долларов, находилась в Триесте на техническом обслуживании в марте 2022 года, когда на нее наложили санкции.

По словам мэра города Триест на севере Италии, дорогостоящая яхта, портит вид порта уже более четырех лет и обходится итальянским налогоплательщикам очень дорого. "А", которую когда-то называли "самой уродливой яхтой в мире", была спроектирована знаменитым Филипом Старком. В прошлом году мэр Роберто Дипиацца в ходе публичной кампании поднял вопрос о том, кто оплачивает стоянку и техническое обслуживание яхты, назвав это "позором" и пригрозив продать ее или увезти, пишет CNN.

Расходы на яхту Мельниченко, включая оплату экипажа из 20 человек, топливо для генераторов, специализированную уборку, охрану и страхование, составляют около 30 000 долларов в день — или почти 11 миллионов долларов в год.

Видео дня

Согласно итальянскому законодательству, конфискованное судно должно содержаться в исправном состоянии и не может быть оставлено ржаветь или тонуть. Если санкции против Мельниченко будут сняты, ему придется возместить расходы на возвращение своего судна.

"В конечном итоге ему обойдется дешевле купить новую яхту, чем возместить все наши затраты. А что же останется нам? Мы можем расплачиваться за это чудовище годами", — сказал Дипацца.

Мельниченко, банкир и промышленник, состояние которого оценивается примерно в 20 миллиардов долларов, летом 2022 года оспорил арест яхты, утверждая, что судно не находится в его прямой собственности, а принадлежит компании Valla Sails через траст, созданный его женой. Дело рассматривалось судом в Риме в 2022 году и в конечном итоге дошло до Суда Европейского союза, который в 2025 году постановил, что Италия имеет право держать яхту под арестом, а вместе с этим и обязанность ее содержать.

Парусная яхта "А" — не единственная российская яхта, обходящаяся итальянцам в круглую сумму. В тосканском порту Марина-ди-Каррара шестипалубная суперяхта "Шехеразада" за 700 млн долларов пришвартована за высокими стенами, чтобы обеспечить ее безопасность и скрыть от любопытных наблюдателей. Хотя, по сообщениям, лицензия на ее эксплуатацию принадлежит исполнительному директору "Роснефти" Эдуарду Худайнатову, российский оппозиционный лидер Алексей Навальный заявлял, что она принадлежит Путину.

"Шехерезада" Путина тоже находится под санкциями Фото: The Daily Mail

Согласно налоговым документам, с которыми ознакомился CNN, контракт на швартовку судна "Шехеразада"был оплачен до сентября включительно. Компания Italian Sea Group отказывается сообщить, кто оплачивал или оплачивает эти расходы на швартовку. По сообщениям местной прессы, с момента секвестра тосканские налогоплательщики потратили более 15 миллионов долларов на содержание минимального экипажа, часть которого состоит из британцев, а часть — из русских, и который меняется несколько раз в год. Съемочная группа, пытавшаяся приблизиться к судну в прошлом году, была отогнана дронами и водометами.

Среди других судов, содержание которых оплачивает Италия, — "Леди М", принадлежащая Алексею Мордашову, соратнику Путина и мажоритарному акционеру "Северстали". Она стоила Италии уже примерно 3 млн евро.

"Леди М" Мордашова застряла в Италии Фото: Фото из открытых источников

Суперяхта "Лена" длиной 126 футов , принадлежащая Геннадию Тимченко, еще одному союзнику Путина, находится на техническом обслуживании неподалеку. На всех конфискованных судах есть экипажи, которые обслуживают яхты за счет средств итальянского правительства. К другим расходам относится использование кондиционеров для предотвращения образования плесени внутри помещений.

Италия — далеко не единственная страна в Европе, вынужденная оплачивать содержание яхт российских олигархов, находящихся под санкциями. В Германии находится яхта Dilbar стоимостью 800 миллионов долларов, которая когда-то принадлежала сестре российского магната Алишера Усманова. Франция оплачивает содержание яхты Amore Vera, принадлежащей находящемуся под санкциями олигарху Игорю Сечину , а Испания содержит яхту Tango , принадлежащую российскому олигарху Виктору Вексельбергу, также находящемуся под санкциями.

А вот Гибралтару удалось продать с аукциона 71-метровое судно "Аксиома", принадлежащее российскому стальному магнату Дмитрию Пумпянскому, примерно за 37,5 миллионов долларов. Соединенные Штаты продали несколько судов, в том числе "Амадею", принадлежащую дважды попавшему под санкции российскому политику Сулейману Керимову.

Яхту Пумпянского продали на аукционе Фото: Yacht Charter Fleet

Не все страны готовы оплачивать содержание яхты, если этого не требуют национальные законы. Огромная 107-метровая яхта Luminosity , принадлежащая российскому судну Андрею Гурьеву, находящемуся под санкциями и находящейся в Черногории, заброшена и ржавеет. Черногория пыталась продать яхту в 2024 году за 135 миллионов евро, но сделка в итоге была заблокирована, и яхта продолжает простаивать в марине Порто Монтенегро в Тивате.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони решительно выступает за сохранение санкций против российских олигархов, связанных с Путиным, и в прошлом месяце предупредила итальянский Сенат, что любое смягчение или заключение сделок с Москвой — это "очень рискованный шаг". Многие другие, например мэр Триеста Дипиацца, считают, что налогоплательщикам не следует платить за содержание игрушек олигархов.

Напомним, ранее стало известно, как выглядят яхты Ким Чен Ына.

А еще одну яхту Путина спрятали от украинских дронов, перегнав на север России под прикрытием эсминца.