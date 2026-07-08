Перегнали в Северное море: яхту Путина под конвоем эсминца спрятали подальше от дронов ВСУ

Яхту Путина "Грейсфул" вывели на военную базу Северного флота в Североморск. Раньше она находилась в Балтийском море.

Яхта Graceful, которую власти США связывают с Владимиром Путиным, была перебазирована из Балтийского моря в Мурманскую область, на главную базу Северного флота России. Об этом сообщает датская телерадиокомпания DR, проанализировавшая спутниковые снимки и навигационные данные MarineTraffic.

Как утверждает издание, в июне 2026 года судно впервые с августа 2022 года включило систему автоматической идентификации AIS. В качестве пункта назначения был указан Стамбул, но вместо него после перехода через Балтийское и Северное моря яхта прибыла в закрытый военный порт в Мурманской области.

Яхта Путина теперь стоит в Североморске

При этом во время перехода через датские воды яхту сопровождали российский эсминец и судно проекта "Воевода". За конвоем также наблюдали немецкая береговая охрана и датский флот. После прохода вдоль побережья Норвегии Graceful и "Воевода" отключили транспондеры. 4 июля "Воевода" ненадолго вновь передал координаты примерно в 70 км от Североморска. На спутниковом снимке от 5 июля DR обнаружила у причала военной базы два судна, которые с высокой вероятностью являются Graceful и "Воеводой".

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В Дании считают, что яхту Путина срочно перебазировали из-за возросшей угрозы украинских дальнобойных беспилотников.

Graceful длиной более 80 метров также известна под названием "Косатка". Ее стоимость оценивается примерно в 100 млн долларов. Судно находится под американскими санкциями.

Перед началом полномасштабной войны России и Украины яхта была на ремонте в Гамбурге и покинул ее 7 февраля 2022 года — за 17 дней до начала войны. После этого Graceful практически не покидала Балтику.

На прошлой неделе Россию также покинула еще одна яхта Путина: 71-метровая "Виктория". По данным MarineTraffic, судно вышло из Краснодарского края, прошло через Босфор и направилось к турецкому курорту Бодрум. Victoria и Graceful были построены на заводе "Севмаш". Стоимость Victoria оценивается в 50 млн долларов.

С Путиным расследователи связывают девять яхт. Среди них — Graceful, Victoria, а также 54-метровая "Чайка", 46-метровая Shellest, 37-метровая Aldoga, 32-метровая Nega, 57-метровая Olympia, 38-метровая Orion и 140-метровая "Шахерезада".

Боевое задание российского флота

Примечательно, но большой противолодочный корабль "Североморск", который сопровождал яхту Путина в походе через Балтийское и Северное море, прибыл в место базирования рядом с Мурманском о чем сообщил глава Североморска Владимир Евменьков.

Команду военного корабля "Североморск" поздравили с тем, что они справились с задачей

По его словам, во время похода экипаж корабля "доблестно выполнял задачи по обеспечению безопасности страны и поддержанию международной стабильности".

А командующий Кольской флотилией разнородных сил Северного флота, вице-адмирал Олег Шастов заявил, что "поход проходил в условиях нарастающей напряженности международной политической обстановки".

"Вы провели в море более 200 суток, прошли более 35 тысяч миль, сопроводили и обеспечили безопасность судов гражданского флота", – сказал Шастов, не уточнив, что под опекой военных кораблей была "игрушка" главы Кремля за миллионы долларов.

"Они не хотят рисковать. Перемещают яхту все дальше от украинцев после того, как те разгромили Кронштадт", – комментировал поход яхты экс-военный атташе Великобритании в Москве Джон Форман.

Напомним, ранее яхту Путина "Грейсфул" перегоняли через Северный Ледовитый океан в Сочи.

Также Фокус рассказывал, что раньше на яхте часто бывали сыновья Путина, возраст и внешность которых он держит в секрете.